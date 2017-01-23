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Аман Тулеев переизбран в высший совет партии «Единая Россия»

Опубликовано , 52 просмотра
Автор текста Нина Васильева

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Фото © Пресс-служба администрации Кемеровской области

В Москве прошел XVI съезд «Единой России», на котором, в частности, переизбрали руководящие партийные органы: высший и генеральный советы, а также председателя партии.

В работе отчетно-выборного съезда, который проходил на протяжении двух дней в одном из павильонов ВДНХ, приняли участие 728 делегатов и более двух тысяч гостей: представители правительства, экспертного сообщества, СМИ, политологи и другие.

По итогам голосования в высший совет партии — орган, который определяет стратегические направления ее развития — вошли сразу два представителя Кузбасса: губернатор Аман Тулеев и Дмитрий Николаев.

В генеральном совете партии будет три человека из нашего региона: депутаты Госдумы РФ Евгений Косяненко и Владимир Мельник, а также спикер кузбасского парламента и секретарь Кемеровского регионального отделения «Единой России» Алексей Синицын.

«Ротация кадрового состава партии — крайне важный вопрос. Отрадно отметить, что в высший совет вошли два представителя Кузбасса. И, в первую очередь, это народный губернатор Аман Гумирович Тулеев», — подчеркнул Синицын.

Таким образом, у Кузбасса будет серьёзнейшее представительство в высших органах руководства партии, что поможет отстаивать региональные интересы на федеральном уровне.

"Региональное отделение, безусловно, будет отслеживать и внимательно заниматься теми проектами и направлениями, которые были обозначены в ходе съезда. Это, конечно, и проекты о домах культуры малых городов, наши дворы — все то, что делает комфортным ежедневную жизнь наших граждан», — подчеркнул лидер региональных единороссов.

При этом, как отметил спикер, масштабные новые партийные проекты обеспечены федеральным финансированием, в том числе благодаря серьезной работе, которую провела в Госдуме фракция «ЕР».

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Пресс-служба администрации Кемеровской области

В Москве прошел XVI съезд «Единой России», на котором, в частности, переизбрали руководящие партийные органы: высший и генеральный советы, а также председателя партии.

 

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