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Депутат ГД от Кузбасса поддержал ужесточение наказания для педофилов и детоубийц

Опубликовано , 82 просмотра
Автор текста Денис Васильев

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Фото © tayga.info

Кузбасский депутат Государственной Думы РФ Антон Горелкин поддержал ужесточение наказания за тяжкие преступления в отношении детей и предложение ввести федеральный реестр педофилов.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев ранее обратился к депутатам Госдумы РФ и членам Совета Федерации от Кузбасса с просьбой принять активное участие в разработке законопроекта, ужесточающего ответственность для педофилов и убийц детей.

Позиция Тулеева по наказанию за особо жестокие и циничные преступления всегда была непримиримой – отмена моратория на смертную казнь.

«Вести-Кузбасс» связались по телефону с депутатом Госдумы Антоном Горелкиным, чтобы узнать мнение парламентариев от Кузбасса о призыве Тулеева вернуть смертную казнь для педофилов.

«Сегодня действует президентский мораторий на смертную казнь. Депутаты Государственной Думы всей нашей (региональной) группы, безусловно, поддержат обращение нашего народного губернатора. Такие в кавычках «люди» должны получать пожизненное наказание без права апелляции», — сказал Антон Горелкин.

Кроме того, по мнению депутата, необходимо всё же ввести публичный федеральный реестр педофилов.

«Чтобы те люди, которые отсидели по таким статьям, регистрировались полицией по месту жительства и вносились в этот публичный реестр. Отказ в регистрации или смена места жительства без уведомления, для них означало бы назад, за решетку. Такой федеральный реестр необходим», — считает Горелкин.

По его словам, такая работа в Государственной думе на данный момент уже идет. «Ведется работа над таким законопроектом. Усиление ответственности, на мой взгляд, назрело давно, и меня удивляет, почему эти законопроекты несколько тормозились. Губернатор абсолютно прав, это нужно сделать очень быстро, и прописать самые жёсткие меры», — подытожил парламентарий.

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Кузбасский депутат Государственной Думы РФ Антон Горелкин поддержал ужесточение наказания за тяжкие преступления в отношении детей и предложение ввести федеральный реестр педофилов.

 

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