Депутат Госдумы поздравил кемеровского ветерана с 95-летием

Кузбасский депутат Государственной Думы РФ Антон Горелкин поздравил кемеровского ветерана Великой Отечественной войны с 95-летним юбилеем.

Как рассказал сам парламентарий, накануне 23 февраля к нему обратились неравнодушные жители Кемерова с предложением поздравить земляка Василия Филимоновича Молочного — ветерана Великой Отечественной, участника разгрома японской Квантунской армии в 1945 году.

Антон Горелкин созвонился с родственниками ветерана и приехал к ним в гости.

«Василий Филимонович — представитель семейной династии военных. У него даже дочки служили и зять в отставку подполковником вышел. Удивительный человек: в своем нешуточном возрасте физически бодр, ясно мыслит, четко излагает, интересуется политикой и экономикой (ему родные специально из интернета сводки новостей распечатывают). А живет Василий Филимонович в Кемерове, на Южном. В обычной кирпичной пятиэтажке. Не одинок, как нередко бывает со стариками. Окружен заботой родных. На жизнь не жалуется. Вот только давление в последнее время что-то шалить начало. Все же, возраст — не шутка. Подарил ему электронный тонометр и еще всякого по мелочи», — поделился депутат Горелкин впечатлениями от встречи с ветераном на своей странице в Facebook.

Депутат поздравил ветерана с юбилеем и Днем защитника Отечества. По словам народного избранника, ему впервые довелось лично познакомиться и пообщаться в домашней обстановке с участником столь эпохальных событий.

«Хорошо бы нам всем, друзья, прожить свой век вот так — чтобы и в глубокой старости быть бодрыми и гордиться всем, что сделали», — отметил Горелкин.