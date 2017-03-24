Илья Середюк дал первое большое телеинтервью каналу «РБК#42»

Глава Кемерова Илья Середюк побывал в гостях у «РБК#42» и дал телеканалу эксклюзивное обстоятельное интервью, рассказав о личной жизни и о работе, а также ответил на наиболее острые вопросы, волнующие горожан.

«Я не воспринимаю обращения граждан как критику, – подчеркнул Илья Владимирович. – Когда я читаю комментарии на Facebook и в других социальных сетях, содержащие негативную информацию о деятельности служб города, у меня не заводится механизм отторжения. Во всём существует доля правды и доля субъективизма. Если отключить эмоции, то любую критику я называю сообщением, в котором нужно разобраться: а почему так происходит? Это моя работа».

В интервью он объяснил, с чем были связаны масштабные кадровые перестановки с его приходом на пост главы города, куда лучше писать обращения, чтобы он их точно увидел, и как в Кемерове решаются насущные вопросы уборки снега и ввода в строй нового жилья.

Также Илья Владимирович рассказал, чему будет уделено особое внимание в 2017 году и прокомментировал ситуацию с закрытием местных магазинов и приходом крупных федеральных сетей.

Говоря о личной жизни, градоначальник поделился, кем мечтал быть в детстве, какие предметы любил в школе, на кого равнялся и какими принципами руководствуется в воспитании собственных детей.

Обо всём этом телезрители смогут узнать в ближайшее время. Интервью выйдет 31 марта в программе «Бизнес. Лица» на «РБК#42».

Напомним, первый бизнес-канал «РБК» на территории нашей области входит в пул «Кузбасской медиагруппы», наряду с областным телеканалом «Мой город».

«Кузбасская медиагруппа» (ребрендинг ООО «СДС Медиахолдинг Сибирь») — крупнейший медиахолдинг в Кемеровской области. В его состав входят самые рейтинговые радиостанции России топ-10 TNS. Это «Европа Плюс», «Дорожное радио», «Русское радио», «Ретро FM», «Спорт FM», «DFM», «ХИТ FM», «Радио Шансон». Накопленный охват ресурсами составляет не менее 2 млн жителей.