Глава Ленинска-Кузнецкого вошёл в совет по местному самоуправлению при Путине

Представитель Кузбасса вошёл в совет при президенте России по развитию местного самоуправления.

Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Указом президента утверждён состав совещательного органа, в муниципальную часть которого включён председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Кемеровской области», глава Ленинска-Кузнецкого Вячеслав Телегин.

Совет действует с ноября 2007 года. Его возглавляет президент Владимир Путин, он же проводит заседания раз в год, а при необходимости назначаются внеочередные собрания.

«Совещательный орган, состоящий из представителей федеральной, региональной и местной власти, призван способствовать совершенствованию госполитики в сфере местного самоуправления, налаживанию взаимодействия между органами власти всех уровней», — пояснили в обладминистрации.

Благодаря совету муниципалитеты могут оперативно, без посредников проинформировать президента о возникших в территориях актуальных вопросах и наметить пути решения.

От Кузбасса в совет входили в разное время Владимир Михайлов, бывший глава города Кемерово и глава Прокопьевского района Наталья Шабалина.