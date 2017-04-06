Глава Ленинска-Кузнецкого вошёл в совет по местному самоуправлению при Путине

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Представитель Кузбасса вошёл в совет при президенте России по развитию местного самоуправления.
Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.
Указом президента утверждён состав совещательного органа, в муниципальную часть которого включён председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Кемеровской области», глава Ленинска-Кузнецкого Вячеслав Телегин.
Совет действует с ноября 2007 года. Его возглавляет президент Владимир Путин, он же проводит заседания раз в год, а при необходимости назначаются внеочередные собрания.
«Совещательный орган, состоящий из представителей федеральной, региональной и местной власти, призван способствовать совершенствованию госполитики в сфере местного самоуправления, налаживанию взаимодействия между органами власти всех уровней», — пояснили в обладминистрации.
Благодаря совету муниципалитеты могут оперативно, без посредников проинформировать президента о возникших в территориях актуальных вопросах и наметить пути решения.
От Кузбасса в совет входили в разное время Владимир Михайлов, бывший глава города Кемерово и глава Прокопьевского района Наталья Шабалина.
Представитель Кузбасса вошёл в совет при президенте России по развитию местного самоуправления.