Газеты и интернет
Радио
-2°C, пасмурно
Войти на сайт

Глава Ленинска-Кузнецкого вошёл в совет по местному самоуправлению при Путине

Опубликовано , 35 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

Последние новости:

Фото © i.sibdepo.ru

Представитель Кузбасса вошёл в совет при президенте России по развитию местного самоуправления.

Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Указом президента утверждён состав совещательного органа, в муниципальную часть которого включён председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Кемеровской области», глава Ленинска-Кузнецкого Вячеслав Телегин.

Совет действует с ноября 2007 года. Его возглавляет президент Владимир Путин, он же проводит заседания раз в год, а при необходимости назначаются внеочередные собрания.

«Совещательный орган, состоящий из представителей федеральной, региональной и местной власти, призван способствовать совершенствованию госполитики в сфере местного самоуправления, налаживанию взаимодействия между органами власти всех уровней», — пояснили в обладминистрации.

Благодаря совету муниципалитеты могут оперативно, без посредников проинформировать президента о возникших в территориях актуальных вопросах и наметить пути решения.

От Кузбасса в совет входили в разное время Владимир Михайлов, бывший глава города Кемерово и глава Прокопьевского района Наталья Шабалина.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/politics/89049.html

http://i.sibdepo.ru/wp-content/uploads/2017/04/6.jpg?x16082

Представитель Кузбасса вошёл в совет при президенте России по развитию местного самоуправления.

 

Яндекс.Новости

Вести-Кузбасс
Вести-Кузбасс

Специалисты Кузбасса спасли хищную птицу

Вести-Кузбасс
Вести-Кузбасс

В Кемерове прочитают отрывки из произведения Энди Уорхола

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Кемерове подъездный дебошир от злости ударил полицейского

biz.a42.ru
biz.a42.ru

Чего не хватает в Кемерове: аквапарк, джаз и музеи

ФедералПресс
ФедералПресс

В Новокузнецке юная мать убила ребенка во сне

Вести-Кузбасс
Вести-Кузбасс

Выяснилось, сколько кузбассовцев получат отсрочку армии

Политика

Апрель 2017 г.
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12
345
6
789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить