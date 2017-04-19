Депутаты попросили работодателей о короткой пятнице для женщин

Совет народных депутатов Кемеровской области на очередной сессии принял обращение к работодателям об установлении в летний период сокращённой рабочей недели для женщин.

Речь идёт о работающих в организациях всех форм собственности, расположенных на территории региона, сообщила пресс-служба облсовета.

«По инициативе губернатора Амана Тулеева в Кузбассе на протяжении многих лет сложилась добрая традиция – установление сокращённой рабочей недели с сохранением средней заработной платы для женщин, работающих в органах государственной власти Кемеровской области и других организациях», — напомнили в ведомстве.

«Укороченная» пятница с мая по сентябрь позволяет женщинам уделять больше внимания и времени семье и близким, воспитанию и образованию детей, более качественно подготовить их к школе.

«Вместе с тем у женщин появляется дополнительное время для работы по дому, заготовки и переработки продукции, выращенной в садах, на приусадебных участках и дачах», — добавили в парламенте.

Депутаты обращаются ко всем руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям с просьбой поддержать инициативу губернатора области и установить с 5 мая по 30 сентября для работающих женщин продолжительность рабочего дня в пятницу с 8:30 до 15:00 с сохранением средней зарплаты.