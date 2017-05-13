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Губернатор Кузбасса Аман Тулеев празднует день рождения

Опубликовано , 213 просмотров
Автор текста Альбина Рыбникова, Газета Кемерова

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Фото © Пресс-служба администрации Кемеровской области

Сегодня, 13 мая, главе Кемеровской области исполняется 73 года. Аман Тулеев родился в 1944 году в городе Красноводск Туркменской ССР в семье служащего.

Свой трудовой путь он начал с работы на железнодорожной станции Краснодар-1, в 1988 году был назначен начальником Кемеровской железной дороги – одной из крупнейших в Советском Союзе.

В 1990 году Амана Тулеева избрали в Верховный Совет РСФСР по Горно-Шорскому национально-территориальному округу, а в марте того же года – депутатом Кемеровского областного Совета народных депутатов, позже – его председателем. На последней должности он проработал до октября 1993 года.

«В июле 1997 года указом Президента РФ Бориса Ельцина был назначен главой Кемеровской области. Трижды, в 1997, 2001 и 2015 годах, одерживал победу на выборах губернатора области. 20 апреля 2005 года и 18 марта 2010 года утверждался парламентом региона на этом посту по представлению президента РФ», – сообщает «Парламентская газета».

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/politics/89847.html

Пресс-служба администрации Кемеровской области

Сегодня, 13 мая, главе Кемеровской области исполняется 73 года. Аман Тулеев родился в 1944 году в городе Красноводск Туркменской ССР в семье служащего.

 

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