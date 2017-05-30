Илья Середюк потерял позиции в национальном рейтинге мэров

Глава Кемерова Илья Середюк опустился на пять строчек в Национальном рейтинге мэров, составленном специалистами центра информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетов при Правительстве РФ. Список составлен по итогам апреля и мая этого года.

Если раньше Илья Середюк входил в первую группу рейтинга и находился на 25 строчке, то сейчас мэр упал на пять позиций вниз. Кемеровский градоначальник оказался во второй группе рейтинга и занял 30 позицию.

«Газета Кемерова» отмечает, что мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов также упал в этом списке. Он опустился с 71 позиции на 76.

Добавим, что лучшим мэром признан глава Белгорода Константин Полежаев, а худшим — Вячеслав Двораковский, глава Омска.