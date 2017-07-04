Тулеев продолжит реабилитацию в Москве под личным контролем министра Скворцовой

Губернатор Аман Тулеев продолжит курс реабилитации после операции на позвоночнике в специализированной московской клинике.

На сегодняшний день состояние губернатора стабильное, он чувствует себя хорошо, сообщили «МедиаКузбассу» в обладминистрации.

Весь запланированный кузбасскими врачами объём реабилитационных мероприятий был выполнен по графику.

По словам медиков, Аман Тулеев показал себя дисциплинированным пациентом: скрупулёзно выполняя все предписания, он прошёл все намеченные процедуры, в том числе, сложные и болезненные.

Реабилитационный процесс проходит под контролем Министерства здравоохранения РФ и лично министра Вероники Скворцовой.

После очередной консультации в режиме видеоконференции с участием ведущих специалистов регионального и федерального здравоохранения по личной инициативе Скворцовой Тулееву было предложено продолжить реабилитацию в Москве.

«Аман Тулеев принял это предложение с благодарностью и сейчас находится на восстановительном лечении в специализированной московской клинике, обладающей полным набором возможностей для интенсивного режима восстановительной терапии», — сказали в ведомстве.

Как сообщалось ранее, Аман Тулеев ушёл в отпуск 22 мая, перенёс операцию на позвоночнике, и продлил его из-за восстановительного лечения. Курс реабилитации глава региона проходил сначала в третьей горбольнице Кемерова.

Операция по плановым показаниям должна была состояться ещё прошлой осенью, но губернатор из-за рабочего графика перенес её на семь месяцев и совместил с отпуском.

Как отмечают в обладминистрации, несмотря на отпуск и реабилитацию, Аман Тулеев в курсе дел и уже «рвётся в бой».

После оперативного вмешательства на позвоночнике Тулееву, как и любому пациенту, придётся воздержаться от определённого рода физических нагрузок. Однако, по оценкам экспертов, всё это никоим образом не сказывается на выполнение им обязанностей губернатора.