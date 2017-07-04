Тулеев продолжит реабилитацию в Москве под личным контролем министра Скворцовой

Последние новости:
Сразу два циклона повлияют на погоду в Кузбассе на этой неделе
Кузбасские школьники оказались лучшими радиотелеграфистами
Руководство фирмы заподозрили в уклонении от уплаты 13,5 млн налогов
Пенсионер отдал мошеннику 700 тыс. за обещанные 1,5 млн компенсации
Кузбасские и новосибирские полицейские пресекли канал поставки гашиша
Губернатор Аман Тулеев продолжит курс реабилитации после операции на позвоночнике в специализированной московской клинике.
На сегодняшний день состояние губернатора стабильное, он чувствует себя хорошо, сообщили «МедиаКузбассу» в обладминистрации.
Весь запланированный кузбасскими врачами объём реабилитационных мероприятий был выполнен по графику.
По словам медиков, Аман Тулеев показал себя дисциплинированным пациентом: скрупулёзно выполняя все предписания, он прошёл все намеченные процедуры, в том числе, сложные и болезненные.
Реабилитационный процесс проходит под контролем Министерства здравоохранения РФ и лично министра Вероники Скворцовой.
После очередной консультации в режиме видеоконференции с участием ведущих специалистов регионального и федерального здравоохранения по личной инициативе Скворцовой Тулееву было предложено продолжить реабилитацию в Москве.
«Аман Тулеев принял это предложение с благодарностью и сейчас находится на восстановительном лечении в специализированной московской клинике, обладающей полным набором возможностей для интенсивного режима восстановительной терапии», — сказали в ведомстве.
Как сообщалось ранее, Аман Тулеев ушёл в отпуск 22 мая, перенёс операцию на позвоночнике, и продлил его из-за восстановительного лечения. Курс реабилитации глава региона проходил сначала в третьей горбольнице Кемерова.
Операция по плановым показаниям должна была состояться ещё прошлой осенью, но губернатор из-за рабочего графика перенес её на семь месяцев и совместил с отпуском.
Как отмечают в обладминистрации, несмотря на отпуск и реабилитацию, Аман Тулеев в курсе дел и уже «рвётся в бой».
После оперативного вмешательства на позвоночнике Тулееву, как и любому пациенту, придётся воздержаться от определённого рода физических нагрузок. Однако, по оценкам экспертов, всё это никоим образом не сказывается на выполнение им обязанностей губернатора.
Губернатор Аман Тулеев продолжит курс реабилитации после операции на позвоночнике в специализированной московской клинике.