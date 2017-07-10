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Рейтинг партии «Единая Россия» за год вырос с 55% до 63%

Опубликовано , 62 просмотра
Автор текста Денис Васильев

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Фото © im1.kommersant.ru

Аналитическая компания «Левада-Центр», занимающаяся проведением социологических и маркетинговых исследований, опубликовала данные опроса, согласно которому число россиян, которые отдали бы свой голос за «Единую Россию» на выборах в Государственную Думу, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье, выросло за год с 55% до 63%.

Как отметила политолог, ведущий эксперт Фонда «Сибирская политика», доктор политических наук Елена Матвеева, увеличение рейтинга доверия избирателей к «Единой России» в первую очередь связано с многолетней работой партии в решении социально-экономических проблем.

По её словам, за последний год количество проектов и программ, реализуемых при участии и непосредственно инициированных партией «Единая Россия» выросло.

В Кузбассе успешно реализуются 16 партийных проектов: «Модернизация образования», «Школа грамотного потребителя», «Историческая память», «Городская среда», «Экология России» и другие программы.

«Реализуемые партией проекты явились результатом учета предложений и обращений граждан и затрагивают решение наиболее острых социально-экономических вопросов. Всё это говорит о «Единой России», как о партии реальных дел, которая не тратит время зря на разговоры, а продолжает ежедневную работу», — отметила Елена Матвеева.

По мнению эксперта, выбранный партией курс на реализацию социально значимых проектов необходимо расширять за счет разработки новых программ и выполнение уже взятых обязательств, что ещё больше будет способствовать увеличению рейтинговых показателей и поддержки в обществе «Единой России».

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https://im1.kommersant.ru/Issues.photo/DAILY/2014/053M/KVR_000110_00031_1_t218_182438.jpg

Аналитическая компания «Левада-Центр», занимающаяся проведением социологических и маркетинговых исследований, опубликовала данные опроса

 

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