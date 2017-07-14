Кемеровчанка побеседовала с мэром города через окно своей квартиры

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Во время объезда на объектах строительства Илья Середюк заглянул во двор дома №4 по улице Сибиряков-Гвардейцев, где к нему прямо из окна квартиры обратилась местная жительница.
Мэр осмотрел проведённые работы, выслушал подрядчиков, которые заявили, что почти всё готово, и уже собрался уходить, однако его остановила местная жительница.
Пенсионерка обратилась к Илье Середюку прямо через окно своей квартиры, расположенной на первом этаже. Женщина рассказала о насущных проблемах, с которым приходится сталкиваться жильцам дома, как они оценивают ремонт.
В итоге общение закончилось на позитивной ноте: Илья Середюк пообещал поручить управляющей компании разобраться с некоторыми недочётами.
К слову, подрядчики также показали мэру, как берут пробы асфальта для последующего анализа. Новое асфальтобетонное покрытие должно прослужить здесь порядка 30 лет.
Во время объезда на объектах строительства Илья Середюк заглянул во двор дома №4 по улице Сибиряков-Гвардейцев, где к нему прямо из окна квартиры обратилась местная жительница.