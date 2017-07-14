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Кемеровчанка побеседовала с мэром города через окно своей квартиры

Опубликовано , 81 просмотр
Автор текста Кристина Фёдорова, Газета Кемерова

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Фото © gazeta.a42.ru

Во время объезда на объектах строительства Илья Середюк заглянул во двор дома №4 по улице Сибиряков-Гвардейцев, где к нему прямо из окна квартиры обратилась местная жительница.

Мэр осмотрел проведённые работы, выслушал подрядчиков, которые заявили, что почти всё готово, и уже собрался уходить, однако его остановила местная жительница.

Пенсионерка обратилась к Илье Середюку прямо через окно своей квартиры, расположенной на первом этаже. Женщина рассказала о насущных проблемах, с которым приходится сталкиваться жильцам дома, как они оценивают ремонт.

В итоге общение закончилось на позитивной ноте: Илья Середюк пообещал поручить управляющей компании разобраться с некоторыми недочётами.

К слову, подрядчики также показали мэру, как берут пробы асфальта для последующего анализа. Новое асфальтобетонное покрытие должно прослужить здесь порядка 30 лет.

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Во время объезда на объектах строительства Илья Середюк заглянул во двор дома №4 по улице Сибиряков-Гвардейцев, где к нему прямо из окна квартиры обратилась местная жительница.

 

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