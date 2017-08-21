В Кремле опровергли уход Амана Тулеева с поста губернатора

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Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко опроверг уход Амана Тулеева с поста губернатора Кемеровской области.
Представитель Кремля назвал Тулеева «одним из авторитетных российских губернаторов» и на вопрос журналистов о смене власти отрицательно покачал головой.
«Всё нормально. У него была тяжёлая операция. Давайте пожелаем ему быстрее пройти реабилитацию. Это один из авторитетных российских губернаторов», — сказал Кириенко.
Как сообщалось ранее, Аман Тулеев ушёл в отпуск 22 мая и продлил его из-за восстановительного лечения после операции на позвоночнике, которую врачи рекомендовали провести по плановым показаниям ещё прошлой осенью. Однако губернатор из-за плотного рабочего графика перенес её на семь месяцев и совместил с отпуском.
Курс послеоперационной реабилитации глава региона проходил сначала в третьей горбольнице Кемерова, а потом продолжил восстановление в специализированной московской клинике под контролем Министерства здравоохранения РФ и лично министра Вероники Скворцовой.
По последним данным, Аман Тулеев вернулся 12 августа из Москвы в Кемерово. Врачи называют его состояние стабильным, он постепенно включается в работу.
Как отмечают в обладминистрации, несмотря на отпуск и реабилитацию, Аман Тулеев остаётся в курсе дел и уже давно «рвётся в бой».
По словам специалистов, после оперативного вмешательства на позвоночнике Тулееву, как и любому пациенту, придётся воздержаться от определённого рода физических нагрузок. Однако, по оценкам экспертов, всё это никак не сказывается на выполнение им обязанностей губернатора.
Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко опроверг уход Амана Тулеева с поста губернатора Кемеровской области.