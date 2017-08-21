В Кремле опровергли уход Амана Тулеева с поста губернатора

Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко опроверг уход Амана Тулеева с поста губернатора Кемеровской области.

Представитель Кремля назвал Тулеева «одним из авторитетных российских губернаторов» и на вопрос журналистов о смене власти отрицательно покачал головой.

«Всё нормально. У него была тяжёлая операция. Давайте пожелаем ему быстрее пройти реабилитацию. Это один из авторитетных российских губернаторов», — сказал Кириенко.

Как сообщалось ранее, Аман Тулеев ушёл в отпуск 22 мая и продлил его из-за восстановительного лечения после операции на позвоночнике, которую врачи рекомендовали провести по плановым показаниям ещё прошлой осенью. Однако губернатор из-за плотного рабочего графика перенес её на семь месяцев и совместил с отпуском.

Курс послеоперационной реабилитации глава региона проходил сначала в третьей горбольнице Кемерова, а потом продолжил восстановление в специализированной московской клинике под контролем Министерства здравоохранения РФ и лично министра Вероники Скворцовой.

По последним данным, Аман Тулеев вернулся 12 августа из Москвы в Кемерово. Врачи называют его состояние стабильным, он постепенно включается в работу.

Как отмечают в обладминистрации, несмотря на отпуск и реабилитацию, Аман Тулеев остаётся в курсе дел и уже давно «рвётся в бой».

По словам специалистов, после оперативного вмешательства на позвоночнике Тулееву, как и любому пациенту, придётся воздержаться от определённого рода физических нагрузок. Однако, по оценкам экспертов, всё это никак не сказывается на выполнение им обязанностей губернатора.