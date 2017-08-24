Путин поблагодарил Тулеева за вклад в развитие угольной отрасли

Президент России Владимир Путин отметил значительный личный вклад в развитие угольной отрасли губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

Сегодня Путин в банкетном зале Государственного Кремлёвского дворца поздравил угольщиков с наступающим Днём шахтёра с особым уважением к нелёгкому горняцкому труду.

«Огромные по объёму и разнообразию запасы природных ископаемых, которыми обладает наша страна, исторически определили её место как ведущей горнодобывающей страны мира, и одним из великих даров российской земли по праву считается уголь», — сказал глава государства.

Путин отметил, что запасов угля в России хватит более чем на 500 лет. В прошлом году в развитие отрасли вложили более 73 млрд рублей, в планах этого года — уже 90 миллиардов.

Президент РФ заявил, что угольная отрасль даёт развитие всему восточному полигону, а создание крупных портовых мощностей позволит совершить настоящий прорыв на мировой угольный рынок.

Успехи отрасли, как отметил Путин, влияют на укрепление энергетической безопасности и суверенитета России.

По его словам, все эти достижения — результат напряжённой, ответственной, «если не сказать героической работы, тысяч шахтёров, инженеров, технологов, управленческого персонала компаний, результат поддержки правительством регионов, где идёт основная добыча угля».

«И, безусловно, особо хочу отметить особую роль, заслуги Амана Гумировича Тулеева, его огромный личный вклад в развитие угольной отрасли», — добавил Путин. Зал встретил эти слова аплодисментами.

Со ссылкой на прогнозы президент отметил, что ещё многие десятилетия уголь будет оставаться в тройке базовых источников энергии, и Россия, обладающая колоссальными запасами угля, будет прочно удерживать здесь позиции лидера.

Также он назвал российских горняков мужественными и порядочными, поблагодарил их за труд и пожелал здоровья, благополучия и горняцкой удачи.

Напомним, что в Кемеровской области добывается почти 60% всего российского угля и 80% — коксующихся марок. Кузбасские уголь поставляется во все регионы России и 55 стран мира. День шахтёра считается в регионе главным профессиональным праздником.