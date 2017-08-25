Газеты и интернет
Радио
22°C, пасмурно с прояснениями
Войти на сайт

Аман Тулеев поздравил кузбассовцев с Днём шахтёра в видеообращении

Опубликовано , 13 просмотров
Автор текста Тимофей Шикер, Сибдепо

Последние новости:

Видео © youtube.com

Глава региона отметил, что в регионе в 27 раз снизился уровень смертельного травматизма.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев поздравил жителей региона с Днём шахтёра в видеообращении. Он отметил, что условия труда в угольной отрасли стали безопаснее. С 1997 года уровень смертельного травматизма снизился в 27 раз.

«Успехи угольной отрасли, не побоюсь этого слова, громадные. Мы полностью реформировали угольную отрасль. Из убыточной и дотируемой она стала эффективно работающей. Начиная с 1997 года, мы открыли 89 новых современных предприятий», – сказал Аман Тулеев.

Ранее Сибдепо сообщал, что президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с Днём шахтёра. Во время своего выступления он поблагодарил Амана Тулеева за вклад в развитие угольной отрасли.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/politics/91667.html

http://i.sibdepo.ru/wp-content/uploads/2017/08/IMG_0230-2-400x267.jpg?x98359

Глава региона отметил, что в регионе в 27 раз снизился уровень смертельного травматизма.

 

Яндекс.Новости

ТАСС
ТАСС

Аман Тулеев впервые за 17 лет не участвует в праздновании Дня шахтера

VSЁ42
VSЁ42

Проезд в автобусе для кузбасских студентов станет дешевле в два раза

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Кузбассовец украл у тёщи из сейфа 4 миллиона рублей

glavufa.ru
glavufa.ru

В Кемерове школьницы украли из магазина косметику на 5 тысяч рублей

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

В Новокузнецке дворник ходил на работу с самодельным револьвером

Газета Кемерова
Газета Кемерова

На подготовку Междуреченска ко Дню шахтёра направили 1,6 миллиарда

Политика

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить