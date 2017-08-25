Аман Тулеев поздравил кузбассовцев с Днём шахтёра в видеообращении

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Илья Середюк поздравил ветеранов угольной отрасли с Днём Шахтёра
Глава региона отметил, что в регионе в 27 раз снизился уровень смертельного травматизма.
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев поздравил жителей региона с Днём шахтёра в видеообращении. Он отметил, что условия труда в угольной отрасли стали безопаснее. С 1997 года уровень смертельного травматизма снизился в 27 раз.
«Успехи угольной отрасли, не побоюсь этого слова, громадные. Мы полностью реформировали угольную отрасль. Из убыточной и дотируемой она стала эффективно работающей. Начиная с 1997 года, мы открыли 89 новых современных предприятий», – сказал Аман Тулеев.
Ранее Сибдепо сообщал, что президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с Днём шахтёра. Во время своего выступления он поблагодарил Амана Тулеева за вклад в развитие угольной отрасли.
Глава региона отметил, что в регионе в 27 раз снизился уровень смертельного травматизма.