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Депутат Госдумы Антон Горелкин подарил кузбасской школе учебники астрономии

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Сибдепо

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Фото © c.sibdepo.ru

Депутат Государственной думы Антон Горелкин посетил школу Плотниковского сельского поселения. Политик вручил комплект учебников по астрономии школьникам и лично поздравил всех с Днём знаний.

Депутат отметил, что научную составляющую школьной программы нужно всячески усиливать и поощрять.

«Предмет только ввели в школьную программу, а вовремя напечатать нужное количество учебников не смогли. В магазинах их купить сейчас невозможно. Мне пришлось заказать книги в Москве, в единственном издательстве, которое их печатает. Зато теперь ребята в Заринской школе смогут нормально начать учебу», — поделился Антон Горелкин.

Также народный избранник ответил на самые острые вопросы старшеклассников о стране в целом и Кузбассе в частности. Антон Горелкин подвёл итоги разговора, отметив, что говорить прямо и отстаивать свою точку зрения — это хороший путь в будущее.

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Депутат Государственной думы Антон Горелкин посетил школу Плотниковского сельского поселения. Политик вручил комплект учебников по астрономии школьникам и лично поздравил всех с Днём знаний.

 

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