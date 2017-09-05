Депутат Госдумы Антон Горелкин подарил кузбасской школе учебники астрономии

Депутат Государственной думы Антон Горелкин посетил школу Плотниковского сельского поселения. Политик вручил комплект учебников по астрономии школьникам и лично поздравил всех с Днём знаний.

Депутат отметил, что научную составляющую школьной программы нужно всячески усиливать и поощрять.

«Предмет только ввели в школьную программу, а вовремя напечатать нужное количество учебников не смогли. В магазинах их купить сейчас невозможно. Мне пришлось заказать книги в Москве, в единственном издательстве, которое их печатает. Зато теперь ребята в Заринской школе смогут нормально начать учебу», — поделился Антон Горелкин.

Также народный избранник ответил на самые острые вопросы старшеклассников о стране в целом и Кузбассе в частности. Антон Горелкин подвёл итоги разговора, отметив, что говорить прямо и отстаивать свою точку зрения — это хороший путь в будущее.