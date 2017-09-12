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Спикер облсовета Синицын опроверг «вбросы» о его конфликте с Тулеевым

Опубликовано , 104 просмотра
Автор текста Нина Васильева

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Фото © user.avoka.do

Председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын прокомментировал информацию в отдельных СМИ о якобы имеющемся конфликте между ним и главой региона.

Основной мишенью таких инсинуаций, по его словам, является губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.

Очередной этап развернувшейся кампании в целях дезинформации населения, как отмечает спикер, реализован сегодня сразу в нескольких материалах.

В качестве доказательства имеющегося конфликта авторы указали на внесение изменений в Устав региона, установивших, по их мнению, ограничения для губернатора при осуществлении им своей деятельности.

«Сообщаю, что все изменения в Устав Кемеровской области, которые сегодня действительно обсуждались в ходе рабочей группы в комитете по вопросам государственного устройства, местного самоуправления и правоохранительной деятельности, являются приведением областного законодательства в соответствие с федеральным», — пояснил Синицын.

Большинство указанных норм уже применяются на территории области, поскольку имеют прямое действие и начинают действовать до принятия соответствующих областных законов.

Например, губернатор, как и любой гражданский служащий Кемеровской области, обязан подать декларацию и о доходах и в установленных случаях о расходах, вне зависимости от внесения соответствующей нормы в Устав региона в силу прямого указания федерального законодательства.

«Кроме того, хочу заявить, что относился, отношусь и буду относиться к Аману Гумировичу с огромным уважением. Считаю его мудрейшим политиком с колоссальным опытом управления», — подчеркнул спикер облсовета.

«Более того, я пришёл в политику как член его команды и остаюсь им, и как председатель Совета народных депутатов Кемеровской области, и как секретарь Кемеровского регионального отделения партии «Единая Россия». Вне зависимости от внешних факторов и желания отдельных людей между нами нет конфликта. Исполнительная и законодательная ветви власти по-прежнему действуют сообща на благо кузбассовцев», — отметил Алексей Синицын.

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Председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын прокомментировал информацию в отдельных СМИ о якобы имеющемся конфликте между ним и главой региона.

 

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