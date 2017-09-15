В Государственную Думу может попасть еще один представитель Кузбасса

Место депутата Государственной Думы Ирины Евтушенко, скончавшейся накануне, будет отдано другому кандидату из регионального списка «Единой России».

Среди претендентов на мандат Сергей Поддубный и Юрий Арбачаков.

В списке территориальной группы №6, которая объединяет Республику Алтай, Алтайский край, Кемеровскую и Томскую области, Ирина Евтушенко шла под номером 2, вслед за губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым.

На выборах в 2016 году региональная группа смогла получить сразу девять мандатов. От думских кресел тогда отказались Аман Тулеев и Евгений Чойнозов, и сейчас они не смогут претендовать на мандат.

Решить, кто именно станет депутатом, должна «Единая Россия». Приоритетным правом должен пользоваться следующий по списку — представитель Алтайского края Олег Быков.

Однако никаких гарантий, что именно он станет депутатом, нет. Замдиректора по правовым вопросам Алтайского экспертно-правового центра Олег Быков фигура в Алтайском крае неизвестная, большой роли в региональном отделении партии не играет. До этого он был замечен в политике лишь однажды, как самовыдвиженец в кандидаты Барнаульской городской думы в 2012 году, сообщает ТВ2.

Среди оставшихся в списке кандидатов — участник Паралимпийских игр в Пекине-2008, чемпион мира по настольному теннису-2010, депутат Госдумы прошлого созыва Сергей Поддубный и депутат Кемеровского областного совета Юрий Арбачаков, заслуженный мастер спорта по боксу, чемпион мира, Европы и СССР, 10-кратный чемпион мира среди профессионалов.

Как говорят эксперты, мандат получит регион, который будет более в этом заинтересован. У Алтайского края в Госдуме 7 созыва 9 представителей, у Кемеровской области — восемь.

Окончательное решение примет партия на федеральном уровне. Возможно, этот вопрос включат в повестку заседания Генсовета партии, который пройдет в ближайшие дни.