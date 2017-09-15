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В Государственную Думу может попасть еще один представитель Кузбасса

Опубликовано , 127 просмотров
Автор текста Илона Троицкая

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Фото © МедиаКузбасс

Место депутата Государственной Думы Ирины Евтушенко, скончавшейся накануне, будет отдано другому кандидату из регионального списка «Единой России». 

Среди претендентов на мандат Сергей Поддубный и Юрий Арбачаков.

В списке территориальной группы №6, которая объединяет Республику Алтай, Алтайский край, Кемеровскую и Томскую области, Ирина Евтушенко шла под номером 2, вслед за губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым.

На выборах в 2016 году региональная группа смогла получить сразу девять мандатов. От думских кресел тогда отказались Аман Тулеев и Евгений Чойнозов, и сейчас они не смогут претендовать на мандат.

Решить, кто именно станет депутатом, должна «Единая Россия». Приоритетным правом должен пользоваться следующий по списку — представитель Алтайского края Олег Быков.

Однако никаких гарантий, что именно он станет депутатом, нет. Замдиректора по правовым вопросам Алтайского экспертно-правового центра Олег Быков фигура в Алтайском крае неизвестная, большой роли в региональном отделении партии не играет. До этого он был замечен в политике лишь однажды, как самовыдвиженец в кандидаты Барнаульской городской думы в 2012 году, сообщает ТВ2.

Среди оставшихся в списке кандидатов — участник Паралимпийских игр в Пекине-2008, чемпион мира по настольному теннису-2010, депутат Госдумы прошлого созыва Сергей Поддубный и депутат Кемеровского областного совета Юрий Арбачаков, заслуженный мастер спорта по боксу, чемпион мира, Европы и СССР, 10-кратный чемпион мира среди профессионалов.

Как говорят эксперты, мандат получит регион, который будет более в этом заинтересован. У Алтайского края в Госдуме 7 созыва 9 представителей, у Кемеровской области — восемь.

Окончательное решение примет партия на федеральном уровне. Возможно, этот вопрос включат в повестку заседания Генсовета партии, который пройдет в ближайшие дни.

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Место депутата Государственной Думы Ирины Евтушенко, скончавшейся накануне, будет отдано другому кандидату из регионального списка «Единой России». 

 

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