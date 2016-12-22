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Новогодний марафон «Городские катки» стартовал в Кемерове

Опубликовано , 72 просмотра
Автор текста Виктория Прилуцкая

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Фото © tomilino.com

Стадион «Химик» объявляет о новогоднем марафоне «Городские катки»: каждый день на разных площадках города будут проходить массовые катания на коньках со сказочными героями.

В программе марафона запланированы поздравления Деда Мороза и Снегурочки, новогодние фотосессии, подарки, игры и, конечно, массовые катания на коньках.

Как сообщили в пресс-службе администрации Кемерова, первое катание состоится сегодня, 22 декабря, в 18:30 на «Химике» (Кирова, 41). Обязательным условием является наличие собственных коньков и хорошего настроения.

Уже на следующий день в 20:00 марафон пройдет в крытой ледовой арене стадиона «Химик» (Калина, 4). Здесь ожидается «Новогодний флеш-моб».

Фея ледового катка исполнит танец и выберет счастливчика, который получит годовой абонемент на бесплатное катание на катке.

24 декабря в 17:00 на катке Ледовой арены «Кемерово» (Молодежный, 7/2) пройдут игровые массовые катания «Снежинки против зайчиков».

25 декабря в 15:00 там же состоится благотворительное мероприятие специально для воспитанников детских домов и школ-интернатов.

Завершится марафон 27 декабря в 18:30 на катке главной площадке города — площади Советов, где пройдет программа «Без пяти двенадцать».

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http://tomilino.com/sites/default/files/newspic/konk.jpg

Стадион «Химик» объявляет о новогоднем марафоне «Городские катки»: каждый день на разных площадках города будут проходить массовые катания на коньках со сказочными героями.

 

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