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Спасатели напомнили горнолыжникам и сноубордистам о безопасности

Опубликовано , 47 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © kuzbass85.ru

С начала зимнего сезона кузбасские спасатели 273 раза приходили на помощь отдыхающим на горнолыжных комплексах.

По оперативным данным Агентства по защите населения и территорий Кемеровской области, сотрудники поисковых аварийно-спасательных отрядов (ПАСО) только за сутки по семь раз приходят на помощь горнолыжникам и сноубордистам.

«Всего с начала сезона спасатели Агентства выезжали по тревожному сигналу отдыхающих 273 раза, что на 53 случая больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

Часто к травмам на горной трассе приводит несоблюдение отдыхающими правил безопасного поведения, катание в пьяном состоянии и недостаточная подготовленность лыжников.

МЧС напоминает, что катание на горных лыжах требует осторожности. «Для того чтобы предотвратить получение травм, спасатели советуют гражданам соблюдать основные меры безопасности», — отмечают в ведомстве и призывают не торопиться сразу подниматься на большие высоты, а сначала акклиматизироваться и адаптироваться к условиям кислородной недостаточности.

«Не употребляйте алкоголь во время катания. Если есть какие-либо хронические заболевания, будьте особенно осторожными в высокогорье — могут возникнуть осложнения и обострения», — призывают в МЧС.

Спасатели рекомендуют не забывать о защитном снаряжении и средствах от солнца, а также советуют следить за состоянием снега.

«Очень хорошим для катания является мягкий утоптанный снег. Для совершенствования техники подойдет мягкий и глубокий снег, а вот катание по жесткому снегу или леденистому насту очень опасно для неподготовленных горнолыжников и сноубордистов», — пояснили в МЧС.

Сообщить о несчастных случаях или вызвать помощь можно по мобильному телефону «112».

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С начала зимнего сезона кузбасские спасатели 273 раза приходили на помощь отдыхающим на горнолыжных комплексах.

 

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