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Губернский центр горных лыж и сноуборда в Таштаголе принял 47 тыс. человек

Опубликовано , 27 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © kemoblast.ru

В 2016 году 47 тысяч кузбассовцев отдохнули в губернском центре горных лыж и сноуборда Таштагольского района, из них 12 тыс. местных жителей и 35 тыс. туристов из других территорий.

Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Популярностью пользуются катание на «ватрушках» и бэби-лифте, прогулки на снегоходах.

Отдыхающие пользуются тремя бугельными подъёмниками, катаются в сноуборд-парке и на трёх горнолыжных трассах, в том числе проложенной для туристов протяжённостью 2 км, которая отличается интересными для спуска перепадами высот и открывающимися живописными видами.

Кроме того, в окрестностях горы Туманной подготовлены трассы протяжённостью от 2 до 15 км для любителей беговых лыж. При этом отдыхающие, которые не захватили свою экипировку, могут воспользоваться прокатом.

«Между спусками спортсмены согреваются ароматным чаем в губернской чайной или подкрепляются в кафе», — добавили в пресс-службе.

Горнолыжники активно осваивают Туманную с 2004 года.

Сейчас на горе работает губернский центр горнолыжного спорта и сноуборда — его первая очередь открылась в 2008 году, вторая была введена в эксплуатацию год назад.

В спортивно-бытовом комплексе центра находятся спортзал, где можно играть в волейбол и баскетбол, тренажёры, душевые, комнаты для переодевания, медкабинет, тренерские.

Есть кафе на 80 мест, гостиница на 72 места и две детские спортивные школы — по сноуборду и горным лыжам — общим числом воспитанников свыше тысячи детей от 4 до 16 лет.

Также здесь оборудованы кабинеты для занятий по программе реабилитации детей-инвалидов «Лыжи мечты». В этом сезоне завершили занятия четыре группы иногородних и две — таштагольских детей, всего 56 человек.

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http://kemoblast.ru/uploads/2017/01/tumanka-foto.jpg

В 2016 году 47 тысяч кузбассовцев отдохнули в губернском центре горных лыж и сноуборда Таштагольского района, из них 12 тыс. местных жителей и 35 тыс. туристов из других территорий.

 

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