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Кемеровские ледолазы победили на соревнованиях в Италии

Опубликовано , 33 просмотра
Автор текста Денис Васильев

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Фото © 42.mchs.gov.ru

Спасатель Кемеровского областного ПАСО Павел Батушев и кемеровчанин Владимир Карташев продемонстрировали высокие результаты на международных соревнованиях по ледолазанию.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области.

Спортивные состязания состоялись 28 и 29 января в итальянском Рабенштайне. Соревнования объединили сильнейших спортсменов из 11 стран мира.

В результате в дисциплине «Лазание на скорость» золото завоевал Павел Батушев, а второе место по праву досталось Владимиру Карташеву. Оба спортсмена – кемеровчане.

Как уточнили в ведомстве, их тренирует Светлана Бушуева, заслуженный тренер России, тренер-преподаватель областной комплексной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва.

«Ранее оба спортсмена уже успешно выступали в ряде других международных соревнований», — напомнили в ГУ МЧС.

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Спасатель Кемеровского областного ПАСО Павел Батушев и кемеровчанин Владимир Карташев продемонстрировали высокие результаты на международных соревнованиях по ледолазанию.

 

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