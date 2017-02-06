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Жителей Кузбасса зовут поучаствовать в «Лыжне России-2017»

Опубликовано , 112 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © 2017god.com

Стартовала регистрация на «Лыжню России-2017»: центральный старт XXXV открытой массовой лыжной гонки в Кузбассе состоится 11 февраля.

Соревнования пройдут в Сосновом бору Кемерова на базе специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №3.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, гонка начнется в 11:45.

«Для всех желающих будет работать губернаторская чайная, полевая кухня, бесплатный прокат лыжного инвентаря», — отметили в ведомстве.

Участие могут принять как профессиональные лыжники, так и любители лыжного спорта и активного образа жизни.

С 6 по 10 февраля действует комиссия по допуску участников. Подать заявку и предоставить необходимые документы можно с 9:30 до 16:30 на улице Тухачевского, 19. Более подробную информацию можно получить по телефону 8 (3842) 37-85-52.

«Участники соревнований, занявшие I, II, III место в каждой возрастной группе, получат медали и дипломы министерства спорта Российской Федерации», — добавили в пресс-службе.

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Стартовала регистрация на «Лыжню России-2017»: центральный старт XXXV открытой массовой лыжной гонки в Кузбассе состоится 11 февраля.

 

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