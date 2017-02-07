Газеты и интернет
Радио
-9°C, ясно
Войти на сайт

Кузбасский спасатель Павел Батушев стал чемпионом мира по ледолазанию

Опубликовано , 104 просмотра
Автор текста Нина Васильева

Последние новости:

Фото © 42.mchs.gov.ru

На заключительном этапе международных соревнований по ледолазанию, который проходил во Франции, кузбассовцы Павел Батушев и Владимир Карташев завоевали золотую и серебряную медали.

Об этом стало известно в минувшие выходные, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области.

Из 52 участников дисциплины «скорость» спасатель Кемеровского поискового аварийно-спасательного отряда — 29-летний Павел Батушев — стал «золотым» призером, его земляку Владимиру Карташеву досталось «серебро».

Как уточнили в ведомстве, обоих спортсменов тренирует Светлана Бушуева, заслуженный тренер России, тренер-преподаватель областной комплексной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва.

«Сейчас она ждет домой своих подопечных, чтобы лично поздравить их с успешным выступлением и продолжить ежедневные тренировки, которые позволят ребятам достичь новых серьезных вершин», — добавили в ГУ МЧС.

Напомним, ранее оба кемеровчанина показали те же высокие результаты на международных соревнованиях по ледолазанию, которые прошли 28 и 29 января в итальянском Рабенштайне. В дисциплине «Лазание на скорость» Павел Батушев стал первым, второе место досталось Владимиру Карташеву.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/sport/88051.html

http://42.mchs.gov.ru/upload/site69/document_news/ncrCPMBdQc-big-reduce350.jpg

На заключительном этапе международных соревнований по ледолазанию, который проходил во Франции, кузбассовцы Павел Батушев и Владимир Карташев завоевали золотую и серебряную медали.

 

Яндекс.Новости

Сибдепо
Сибдепо

Кемеровчане отсудили у РЭУ-7 более 400 тысяч за потоп в квартире

Вести-Кузбасс
Вести-Кузбасс

Синоптики Кузбасса дали прогноз на неделю

Сибдепо
Сибдепо

Совкомбанк даст Новокузнецку в кредит 261 млн рублей

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

Кемеровчанин стал лучшим игроком на первенстве мира по хоккею с мячом

vevby.ru
vevby.ru

Из-за пьяного водителя в Кузбассе перекрыли автомобильную дорогу

stoboy.ru
stoboy.ru

Глава Березовского о вывозе снега: «Через месяц снег растает»

Спорт

Февраль 2017 г.
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
67
8
9101112
13141516171819
20212223242526
2728  
Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить