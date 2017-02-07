Кузбасский спасатель Павел Батушев стал чемпионом мира по ледолазанию

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На заключительном этапе международных соревнований по ледолазанию, который проходил во Франции, кузбассовцы Павел Батушев и Владимир Карташев завоевали золотую и серебряную медали.
Об этом стало известно в минувшие выходные, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области.
Из 52 участников дисциплины «скорость» спасатель Кемеровского поискового аварийно-спасательного отряда — 29-летний Павел Батушев — стал «золотым» призером, его земляку Владимиру Карташеву досталось «серебро».
Как уточнили в ведомстве, обоих спортсменов тренирует Светлана Бушуева, заслуженный тренер России, тренер-преподаватель областной комплексной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва.
«Сейчас она ждет домой своих подопечных, чтобы лично поздравить их с успешным выступлением и продолжить ежедневные тренировки, которые позволят ребятам достичь новых серьезных вершин», — добавили в ГУ МЧС.
Напомним, ранее оба кемеровчанина показали те же высокие результаты на международных соревнованиях по ледолазанию, которые прошли 28 и 29 января в итальянском Рабенштайне. В дисциплине «Лазание на скорость» Павел Батушев стал первым, второе место досталось Владимиру Карташеву.
На заключительном этапе международных соревнований по ледолазанию, который проходил во Франции, кузбассовцы Павел Батушев и Владимир Карташев завоевали золотую и серебряную медали.