Газеты и интернет
Радио
-3°C, ясно
Войти на сайт

«Лыжню России-2017» в Кузбассе перенесут из-за морозов

Опубликовано , 82 просмотра
Автор текста Анна Виноградова

Последние новости:

Фото © images.aif.ru

Проведение XXXV открытой всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» в Кемеровской области переносится с 11 на 19 февраля в связи ожидающимся резким понижением температуры воздуха.

Об этом сообщила пресс-служба обладминистрации со ссылкой на департамент молодежной политики и спорта.

Центральный старт «Лыжни России» в Кузбассе состоится 19 февраля в Сосновом бору Кемерова на базе специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №3 (улица Волкова, 45). Начало гонки запланировано на 11:45.

К участию приглашаются как профессиональные лыжники, так и любители лыжного спорта и активного образа жизни.

«Для всех желающих будет работать губернаторская чайная, полевая кухня, бесплатный прокат лыжного инвентаря», — отметили в пресс-службе.

Участники соревнований получат медали и дипломы министерства спорта РФ за I, II, III места в каждой возрастной группе.

Более подробную информацию можно получить по телефону: 8 (3842) 37-85-52.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/sport/88098.html

http://images.aif.ru/010/910/c4e6c1c0ee151fcf2dde74766698c209.jpg

Проведение XXXV открытой всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» в Кемеровской области переносится с 11 на 19 февраля в связи ожидающимся резким понижением температуры воздуха.

 

Яндекс.Новости

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Кузбассе усилили меры по борьбе с птичьим гриппом

VSЁ42
VSЁ42

Власти Кемерова взяли в лизинг дорожную технику на 129 млн рублей

Сибдепо
Сибдепо

Аман Тулеев призвал учёных позаботиться об экологии Кузбасса

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В выходные в Кузбассе похолодает до –36 градусов

mnogo.media
mnogo.media

Разыскивая сожителя, жительница Кузбасса проникла в дом «соперницы»

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Кузбассе начальника почты оштрафовали на 100 000 рублей за растрату

Спорт

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить