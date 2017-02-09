«Лыжню России-2017» в Кузбассе перенесут из-за морозов

Проведение XXXV открытой всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» в Кемеровской области переносится с 11 на 19 февраля в связи ожидающимся резким понижением температуры воздуха.

Об этом сообщила пресс-служба обладминистрации со ссылкой на департамент молодежной политики и спорта.

Центральный старт «Лыжни России» в Кузбассе состоится 19 февраля в Сосновом бору Кемерова на базе специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №3 (улица Волкова, 45). Начало гонки запланировано на 11:45.

К участию приглашаются как профессиональные лыжники, так и любители лыжного спорта и активного образа жизни.

«Для всех желающих будет работать губернаторская чайная, полевая кухня, бесплатный прокат лыжного инвентаря», — отметили в пресс-службе.

Участники соревнований получат медали и дипломы министерства спорта РФ за I, II, III места в каждой возрастной группе.

Более подробную информацию можно получить по телефону: 8 (3842) 37-85-52.