«Лыжню России-2017» в Кузбассе перенесут из-за морозов

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Проведение XXXV открытой всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» в Кемеровской области переносится с 11 на 19 февраля в связи ожидающимся резким понижением температуры воздуха.
Об этом сообщила пресс-служба обладминистрации со ссылкой на департамент молодежной политики и спорта.
Центральный старт «Лыжни России» в Кузбассе состоится 19 февраля в Сосновом бору Кемерова на базе специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №3 (улица Волкова, 45). Начало гонки запланировано на 11:45.
К участию приглашаются как профессиональные лыжники, так и любители лыжного спорта и активного образа жизни.
«Для всех желающих будет работать губернаторская чайная, полевая кухня, бесплатный прокат лыжного инвентаря», — отметили в пресс-службе.
Участники соревнований получат медали и дипломы министерства спорта РФ за I, II, III места в каждой возрастной группе.
Более подробную информацию можно получить по телефону: 8 (3842) 37-85-52.
Проведение XXXV открытой всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» в Кемеровской области переносится с 11 на 19 февраля в связи ожидающимся резким понижением температуры воздуха.