Всероссийский день зимних видов спорта отметили в Кузбассе

Более пяти тысяч кузбассовцев присоединились к празднованию Всероссийского дня зимних видов спорта, который отметили 11 февраля.

Праздник посвящен третьей годовщине проведения XXII Олимпийских игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, которые завершились триумфальной победой сборной России в общекомандном медальном зачете, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В городах и районах области состоялись 60 физкультурно-спортивных мероприятий, приуроченных к этому событию, их посетили более пяти тысяч человек.

«Центральной площадкой празднования Всероссийского дня зимних видов спорта стал областной центр. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Кемерово» имени кузбасского хоккеиста Геннадия Груздева собрались около 500 любителей зимних видов спорта», — отмечают в пресс-службе.

В рамках мероприятия состоялся хоккейный матч между командами ночной хоккейной лиги «ГДК» (ООО «Горнодобывающая компания», Кемерово) и «КББ» (КузнецкБизнесБанк, Новокузнецк), который завершился со счетом 2:2. Также прошли показательные выступления юных фигуристов – воспитанников детско-юношеской спортивной школы №6. С показательными выступлениями по шорт-треку вышли и воспитанники детско-юношеской спортивной школы №3.

Для желающих бесплатно работали зимние спортивные площадки, кемеровчане и гости города смогли бесплатно покататься на коньках, принять участие в конкурсах с шайбой на льду, сфотографироваться всей семьей у профессионального фотографа, согреться горячим чаем.

Всероссийский день зимних видов спорта проходит во всех регионах страны по инициативе Олимпийского комитета России. Среди организаторов мероприятия в Кузбассе – олимпийский совет Кемеровской области, областной департамент молодежной политики и спорта, управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Кемерова.