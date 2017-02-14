Газеты и интернет
Радио
-21°C, пасмурно с прояснениями
Войти на сайт

Девушки из Кузбасса привезли 13 медалей с боксерских соревнований

Опубликовано , 53 просмотра
Автор текста Анна Виноградова

Последние новости:

Фото © baikal-info.ru

Кузбасские спортсменки выиграли 13 медалей на чемпионате и первенстве Сибирского округа по боксу.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, состязания проходили с 6 по 12 февраля в Минусинске (Красноярский край) среди женщин 1998—1977 годов рождения, юниорок 2000—1999 годов рождения и девушек 2001—2002 годов рождения.

«В соревнованиях приняли участие 132 спортсменки из Алтайского, Забайкальского и Красноярского краев, Кемеровской Иркутской, Омской, Новосибирской и Томской областей, республик Бурятия, Тыва, Хакасия и Алтай», — уточнили в пресс-службе.

Победителями стали Вероника Шнайдер из Краснобродского (2002 года рождения, весовая категория 48 кг, тренер Михаил Чикуров), Лилия Аетбаева из Прокопьевска (1993, в/к 51 кг, тренер Сергей Шетц), Анна Анфиногенова из Кемерова (1998 г.р., в/к 75 кг, тренер Ибрагим Аседов), а также Сона Петухова (2002 г.р., в/к 66 кг) и Екатерина Дынник (1999 г.р., в/к 64 кг) из Междуреченска, которые тренируются под руководством Николая Федорченко.

Кроме того, спортсменки региона завоевали восемь серебряных и бронзовых медалей чемпионата и первенства СФО.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/sport/88171.html

http://baikal-info.ru/sites/default/files/koc_4998.jpg

Кузбасские спортсменки выиграли 13 медалей на чемпионате и первенстве Сибирского округа по боксу.

 

Яндекс.Новости

biz.a42.ru
biz.a42.ru

Названы причины переноса сроков строительства «Шервуда»

VSЁ42
VSЁ42

Кемеровчанин доехал автостопом до Коста-Рики через полмира

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Между двумя городами Кузбасса предложили построить метро

faktom.ru
faktom.ru

В Кемерово перевернулся автомобиль. Были травмированы три человека

VSЁ42
VSЁ42

Жители одного района Кемерова на весь день останутся без холодной воды

VSЁ42
VSЁ42

Кузбасс попал в список наиболее антиколлекторски настроенных регионов

Спорт

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить