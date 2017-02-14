Девушки из Кузбасса привезли 13 медалей с боксерских соревнований

Кузбасские спортсменки выиграли 13 медалей на чемпионате и первенстве Сибирского округа по боксу.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, состязания проходили с 6 по 12 февраля в Минусинске (Красноярский край) среди женщин 1998—1977 годов рождения, юниорок 2000—1999 годов рождения и девушек 2001—2002 годов рождения.

«В соревнованиях приняли участие 132 спортсменки из Алтайского, Забайкальского и Красноярского краев, Кемеровской Иркутской, Омской, Новосибирской и Томской областей, республик Бурятия, Тыва, Хакасия и Алтай», — уточнили в пресс-службе.

Победителями стали Вероника Шнайдер из Краснобродского (2002 года рождения, весовая категория 48 кг, тренер Михаил Чикуров), Лилия Аетбаева из Прокопьевска (1993, в/к 51 кг, тренер Сергей Шетц), Анна Анфиногенова из Кемерова (1998 г.р., в/к 75 кг, тренер Ибрагим Аседов), а также Сона Петухова (2002 г.р., в/к 66 кг) и Екатерина Дынник (1999 г.р., в/к 64 кг) из Междуреченска, которые тренируются под руководством Николая Федорченко.

Кроме того, спортсменки региона завоевали восемь серебряных и бронзовых медалей чемпионата и первенства СФО.