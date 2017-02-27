Спасатели назвали основные причины травматизма на горных трассах

Кузбасские спасатели продолжают дежурство на местных горнолыжных склонах и только за минувшие праздничные выходные 40 раз оказывали помощь отдыхающим.

Оперативные данные и советы «Агентства по защите населения и территорий Кемеровской области» опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Всего с начала сезона специалисты выручали отдыхающих на горнолыжных комплексах 463 раза.

«В готовности оказать помощь пострадавшим на горнолыжных спусках дежурят спасатели. У них на вооружении — снегоходы, альпинистское снаряжение, снегоступы, сани для эвакуации пострадавших», — отмечают в ведомстве.

По словам специалистов, основные причины травматизма на горных трассах — несоблюдение отдыхающими правил безопасного поведения, пьяное состояние и переоценка своих возможностей.

Спасатели напоминают, что катание на горных лыжах и сноуборде требует осторожности. «Чтобы ваш отдых был приятным и полезным, а главное — безопасным — соблюдайте правила поведения на горнолыжных склонах», — настоятельно рекомендуют в ведомстве, советуя иметь при себе навигационные устройства (GPS-навигаторы, коммуникаторы).

Лыжников и сноубордистов призывают соотносить свои возможности и техподготовку при выборе скорости спуска, маневров и объезде других катающихся, а также учитывать погоду и рельеф.

«Пребывание на трассе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения категорически запрещается, также как и „подрезать“ лыжников и сноубордистов. В случае возникновения экстремальной ситуации, сообщите об этом по телефону 101», — добавили в ведомстве.