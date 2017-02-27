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Артем Вахитов защитил титул чемпиона мира по версии GLORY

Опубликовано , 97 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © kemoblast.ru

Международный турнир по профессиональному кикбоксингу «GLORY 38 Chicago» прошел 24 февраля.

Успешную защиту титула чемпиона мира по версии GLORY в весовой категории до 95 кг провел кузбасский спортсмен Артем Вахитов, сообщает пресс-служба областной администрации.

«Артем – прокопчанин, заслуженный мастер спорта, выступает в тайском боксе и кикбоксинге, тренируется у Виталия Миллера», — напомнили в пресс-службе.

Соперником Вахитова стал представитель Бразилии Сауло Кавалари.

Во втором раунде, проведя несколько удачных комбинаций, Вахитов дважды отправил Кавалари в нокдаун, но бразилец продолжил бой.

После очередной атаки Вахитова рефери остановил бой и зафиксировал победу россиянина техническим нокаутом.

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Международный турнир по профессиональному кикбоксингу «GLORY 38 Chicago» прошел 24 февраля.

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