Артем Вахитов защитил титул чемпиона мира по версии GLORY

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Международный турнир по профессиональному кикбоксингу «GLORY 38 Chicago» прошел 24 февраля.
Успешную защиту титула чемпиона мира по версии GLORY в весовой категории до 95 кг провел кузбасский спортсмен Артем Вахитов, сообщает пресс-служба областной администрации.
«Артем – прокопчанин, заслуженный мастер спорта, выступает в тайском боксе и кикбоксинге, тренируется у Виталия Миллера», — напомнили в пресс-службе.
Соперником Вахитова стал представитель Бразилии Сауло Кавалари.
Во втором раунде, проведя несколько удачных комбинаций, Вахитов дважды отправил Кавалари в нокдаун, но бразилец продолжил бой.
После очередной атаки Вахитова рефери остановил бой и зафиксировал победу россиянина техническим нокаутом.
Поздравляю! Мужик!