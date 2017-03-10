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Суд вынес приговор за избиение тренера волейбольного клуба «Кузбасс»

Опубликовано , 47 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © gazeta.a42.ru

Сегодня, 10 марта, Центральный районный суд Кемерова вынес приговор по резонансному уголовному делу о причинении вреда здоровью тренеру волейбольного клуба «Кузбасс» Дениса Матусевича.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

Матусевич получил тяжелую черепно-мозговую травму после удара охранника ночного клуба «Impress» в Кемерове в ночь с 1 на 2 апреля. Главного тренера «Кузбасса» госпитализировали на «скорой», он десять дней находился в коме.

Полицейские оперативно установили личность участвовавшего в инциденте охранника, который скрылся с места преступления и находился в розыске. Буквально через несколько дней областное ГУ МВД сообщило о его задержании.

«23-летний охранник ночного клуба, ранее занимавшийся боксом и участвовавший в соревнованиях, нанес два удара посетителю по голове, отчего тот упал на пол. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, ему причинен тяжкий вред здоровью», — отметили в ведомстве.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью, раскаялся в содеянном. Потерпевший настаивал на строгом наказании.

Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему).

«Назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами», — уточнили в прокуратуре.

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Сегодня, 10 марта, Центральный районный суд Кемерова вынес приговор по резонансному уголовному делу о причинении вреда здоровью тренеру волейбольного клуба «Кузбасс» Дениса Матусевича.

 

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