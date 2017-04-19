Кузбасс впервые примет престижные профессиональные бои по боксу по версии WSB

Впервые в истории кузбасского бокса 11 мая в СРК «Арена» в пройдут престижные бои по версии Всемирной серии бокса WSB при поддержке обладминистрации и холдинговой компании «Сибирский Деловой Союз».

На ринг выйдет одна из сильнейших команд мира Patriot Boxing Team, в состав которой входят победители и призёры континентальных первенств, чемпионатов мира и Олимпийских игр, сообщает «Кузбасская медиагруппа».

Вечер бокса будет включать в себя четвертьфинал WSB между командой из России Patriot Boxing Team и соперником из группы А. В ходе турнира будет определено, какая из двух стран – Куба или Колумбия – будут оппонировать российской команде.

Также дебютный профессиональный 10-раундовый титульный бой проведёт воспитанник новокузнецкой школы бокса, чемпион мира по боксу, серебряный и бронзовый Олимпийский призёр Миша Алоян.

Венчать спортивное шоу будут профессиональные бои олимпийского чемпиона Егора Мехонцева и обладателя титула временного чемпиона мира по версии WBA Дмитрия Чудинова.

Международные состязания имеют высокий статус. Это подтверждает организатор вечера бокса – «Кузбасская медиагруппа», имеющая опыт проведения титульного за звание чемпиона AIBA Pro Boxing боя по версии АРВ в 2015 году между Мишей Алояном и Элиасом Эмиджио.

Как отметил губернатор Аман Тулеев, данные соревнования имеют высокий статус и престиж для Кузбасса.

«Спортивными достижениями Кузбасс славится давно. Наш регион воспитал не один десяток прославленных спортсменов, и отрадно, что во многих видах спорта победные традиции удаётся сохранить, а завоёванные награды – приумножить. Ярким примером является кузбасская школа бокса. Соревнования с участием выдающихся спортсменов-боксеров это незабываемый, яркий, зрелищный спортивный праздник!», — сказал Тулеев.

Зрителей ждёт грандиозное боксёрское шоу и четыре профессиональных боя, в которых примут участие российские чемпионы.

О старте продаж билетов на соревнования и аккредитации СМИ будет сообщено дополнительно.