Легкоатлетическая эстафета ко Дню Победы пройдёт в Кемерове в 72-й раз

Ровесница Победы – сегодня в 72-й раз в Рудничном районе Кемерова состоится легкоатлетическая эстафета, посвящённая празднику.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии областного центра.

В 11:00 на стадионе «Шахтёр» соберутся 107 команд. Общее количество участников составит более 1,5 тысяч человек.

Команды представят школы района, Кемеровский горнотехнический техникум и государственное профессиональное образовательное учреждение города.

«Эстафета начнётся с торжественного парада-построения, в котором примут участие депутаты Кемеровского городского Совета, ветераны войны и почётные шахтёры», — отметили в горадминистрации.

Как напомнили в мэрии, первая легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы, состоялась в Рудничном районе Кемерова в мае 1945 года.