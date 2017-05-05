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Легкоатлетическая эстафета ко Дню Победы пройдёт в Кемерове в 72-й раз

Опубликовано , 131 просмотр
Автор текста Нина Васильева

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Фото © kemerovo.ru

Ровесница Победы – сегодня в 72-й раз в Рудничном районе Кемерова состоится легкоатлетическая эстафета, посвящённая празднику.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии областного центра.

В 11:00 на стадионе «Шахтёр» соберутся 107 команд. Общее количество участников составит более 1,5 тысяч человек.

Команды представят школы района, Кемеровский горнотехнический техникум и государственное профессиональное образовательное учреждение города.

«Эстафета начнётся с торжественного парада-построения, в котором примут участие депутаты Кемеровского городского Совета, ветераны войны и почётные шахтёры», — отметили в горадминистрации.

Как напомнили в мэрии, первая легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы, состоялась в Рудничном районе Кемерова в мае 1945 года.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/sport/89692.html

http://www.kemerovo.ru/archive/image/news/2017/2017_05/20170504_03.JPG

Ровесница Победы – сегодня в 72-й раз в Рудничном районе Кемерова состоится легкоатлетическая эстафета, посвящённая празднику.

 

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