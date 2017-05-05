Легкоатлетическая эстафета ко Дню Победы пройдёт в Кемерове в 72-й раз

Ровесница Победы – сегодня в 72-й раз в Рудничном районе Кемерова состоится легкоатлетическая эстафета, посвящённая празднику.
Об этом сообщает пресс-служба мэрии областного центра.
В 11:00 на стадионе «Шахтёр» соберутся 107 команд. Общее количество участников составит более 1,5 тысяч человек.
Команды представят школы района, Кемеровский горнотехнический техникум и государственное профессиональное образовательное учреждение города.
«Эстафета начнётся с торжественного парада-построения, в котором примут участие депутаты Кемеровского городского Совета, ветераны войны и почётные шахтёры», — отметили в горадминистрации.
Как напомнили в мэрии, первая легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы, состоялась в Рудничном районе Кемерова в мае 1945 года.
Ровесница Победы – сегодня в 72-й раз в Рудничном районе Кемерова состоится легкоатлетическая эстафета, посвящённая празднику.