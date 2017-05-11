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Власти Новокузнецка поддержали идею создать бесплатный спортзал

Опубликовано , 77 просмотров
Автор текста Кристина Фёдорова, Газета Кемерова

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Фото © proka4aem.ru

Власти Новокузнецка поддержали идею о создании бесплатного спортивного зала в городе. Ранее с такой инициативой выступил местный житель, готовый даже заниматься подобной деятельностью.

«Мы поддерживаем идею, выдвинутую вами, для того чтобы спорт стал доступным. согласно статье 23 Гражданского кодекса РФ любой гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя», — сообщила председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму Ирина Гончарова.

«Если надумаете, то после официальной регистрации вам будет предоставлен перечень помещений для дальнейшей организации работы по открытию спортивного зала. Будем рады, если любительский спорт в нашем городе станет по-настоящему массовым», — отметила Гончарова.

Также власти города подчеркнули, что в Новокузнецке делается всё, чтобы спорт стал доступнее.

Например, в 2016 году было построено 12 площадок для занятий уличным фитнесом WorkOut во всех районах города. Там проводят бесплатные мастер-классы, а также проходят соревнования различных уровней.

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Власти Новокузнецка поддержали идею о создании бесплатного спортивного зала в городе. Ранее с такой инициативой выступил местный житель, готовый даже заниматься подобной деятельностью.

 

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