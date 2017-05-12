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Миша Алоян прокомментировал победу в своем первом профессиональном бою

Опубликовано , 125 просмотров
Автор текста Ксения Сушина, Газета Кемерова

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Фото © gazeta.a42.ru

По завершении вечера профессионального бокса в Кемерове в четверг, 11 мая, известный боксёр Миша Алоян прокомментировал свой первый профессиональный 10-раундовый бой. Как писала «Газета Кемерова», ему удалось одержать в нём победу.

«Бой бы нелёгким, потому что обычно дебют профессиональных боксёров начинается с четырёхранговых поединков. Я сразу начал с десятирангового боя, и во время моего поединка… во-первых, это такой боксёр (соперник Алояна — Ядер Хосе Нуньес Кардоса из Никарагуа — прим. ), скажем так, из топ-15 WBA, поэтому когда сам бой идёт, бывают сомнения, стоит ли бить именно этот удар, или комбинацию, потому что неизвестно, как соперник отреагирует, не знаешь, когда он начнёт форсировать, или он также будет умеренно вести бой. <…> Когда побеждаешь, неважно, легко или тяжело, — впечатления очень хорошие!

В десятиранговом поединке очень важно правильно распределить силу», — отметил Миша Алоян.

Официально Миша Алоян представляет Новосибирск, однако его часто относят к кузбасским спортсменам, поскольку заниматься боксом он начал в Новокузнецке. Кроме того, в Кузбассе он провёл первый любительский бой и здесь же дебютировал на профессиональном ринге.

«Я не вычёркиваю Кузбасс из своей жизни, несмотря на то, что живу в Новосибирске», — добавил боксёр.

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По завершении вечера профессионального бокса в Кемерове в четверг, 11 мая, известный боксёр Миша Алоян прокомментировал свой первый профессиональный 10-раундовый бой.

 

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