Боксёр Миша Алоян завоевал титул чемпиона WBA Asia в Кузбассе

Кузбасс 11 мая впервые принял серию боев по боксу по версиям WSB (четвертьфинал седьмого сезона) и титульные бои по версии WBA.

Спортивные мероприятия прошло при поддержке администрации Кемеровской области и Холдинговой компании «Сибирский Деловой Союз». Организатором вечера бокса стала «Кузбасская медиагруппа».

В четвертьфинальном противостоянии в рамках Всемирной серии бокса (WSB) сборная Казахстана Astana Arlans одержала верх над командой из России Patriot Boxing Team.

Cчёт встречи — 3:2. Ответный поединок состоится 20 мая в Казахстане.

Также в рамках шоу состоялись два профессиональных поединка. В титульном 12-раундовом бое по версии WBA многократный победитель и призёр Кубка мира, чемпион Азии по версии WBC Андрей Сироткин одержал верх над чемпионом мира по версии WBA Continental Дилмуродом Сатыбалдиевым.

Завершил вечер дебютный 10-раундовый профессиональный бой за континентальный титул WBA Asia воспитанника новокузнецкой школы бокса, чемпиона мира, серебряного и бронзового олимпийского призёра Миши Алояна.

Поединок против боксёра-профессионала из Никарагуа Ядера Хосе Нуньеса Кардоза завершился в пользу 28-летнего российского боксёра единогласным решением судей.

«Мне очень хотелось начать свою карьеру не с четырёхраундовых поединков, как это делают боксеры-новички, а именно с топового боксёра и 10-раундового поединка. Конечно, это большой риск, противник очень опытный, но тем престижнее победа», – сказал Миша Алоян.