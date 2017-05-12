Боксёр Миша Алоян завоевал титул чемпиона WBA Asia в Кузбассе

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Кузбасс 11 мая впервые принял серию боев по боксу по версиям WSB (четвертьфинал седьмого сезона) и титульные бои по версии WBA.
Спортивные мероприятия прошло при поддержке администрации Кемеровской области и Холдинговой компании «Сибирский Деловой Союз». Организатором вечера бокса стала «Кузбасская медиагруппа».
В четвертьфинальном противостоянии в рамках Всемирной серии бокса (WSB) сборная Казахстана Astana Arlans одержала верх над командой из России Patriot Boxing Team.
Cчёт встречи — 3:2. Ответный поединок состоится 20 мая в Казахстане.
Также в рамках шоу состоялись два профессиональных поединка. В титульном 12-раундовом бое по версии WBA многократный победитель и призёр Кубка мира, чемпион Азии по версии WBC Андрей Сироткин одержал верх над чемпионом мира по версии WBA Continental Дилмуродом Сатыбалдиевым.
Завершил вечер дебютный 10-раундовый профессиональный бой за континентальный титул WBA Asia воспитанника новокузнецкой школы бокса, чемпиона мира, серебряного и бронзового олимпийского призёра Миши Алояна.
Поединок против боксёра-профессионала из Никарагуа Ядера Хосе Нуньеса Кардоза завершился в пользу 28-летнего российского боксёра единогласным решением судей.
«Мне очень хотелось начать свою карьеру не с четырёхраундовых поединков, как это делают боксеры-новички, а именно с топового боксёра и 10-раундового поединка. Конечно, это большой риск, противник очень опытный, но тем престижнее победа», – сказал Миша Алоян.
Кузбасс 11 мая впервые принял серию боев по боксу по версиям WSB (четвертьфинал седьмого сезона) и титульные бои по версии WBA.