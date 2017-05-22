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Кемеровскую СДЮСШОР по хоккею с мячом признали лучшей в России

Опубликовано , 40 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © kuzbassbandyschool.ru

Исполком федерации хоккея с мячом России определил лучшие детско-юношеские спортивные школы и лучших детских тренеров по итогам сезона 2016/2017 годов.

Первое место заняла специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по хоккею с мячом Кемерова.

Второе место досталось СДЮСШОР по хоккею с мячом «Енисей» Красноярска, третье место – центру по хоккею с мячом «Сибсельмаш» Новосибирской области.

Лучшим детским тренером России по хоккею с мячом признан кемеровчанин Владимир Китьков. Ещё один сотрудник кемеровской СДЮCШОР – Аркадий Попков – занял четвёртое место.

Как сообщили в областном департаменте молодёжной политики и спорта, критерием выбора победителей и призёров стало количество учеников спортшкол, которые были привлечены в сборные страны, а также число призовых мест команд в официальных соревнованиях.

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http://kuzbassbandyschool.ru/images/2016-2017/493.JPG

Исполком федерации хоккея с мячом России определил лучшие детско-юношеские спортивные школы и лучших детских тренеров по итогам сезона 2016/2017 годов.

 

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