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Кемеровских футболистов-любителей ждет путевка в международный лагерь Coca-Cola

Опубликовано , 58 просмотров
Автор текста Илона Троицкая

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Фото © ekbfree.ru

30 мая на кемеровском стадионе «Шахтер» состоятся финальные игры городского и областного этапов Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч – Кубок Coca-Cola».

Финальный матч начнет легендарный футболист, лучший бомбардир первой лиги СССР Виталий Раздаев. Для болельщиков подготовлена развлекательная программа от титульного партнера соревнований — компании Coca-Cola Россия. Посетить матчи и поддержать юных футболистов могут все желающие.

В этом году в матчах городского и областного этапов встретятся 106 команд юношей и девушек в средней и старшей возрастных группах. 18 из них – победители и призеры городского финала. В общей сложности, в играх в Кемерове примут участие 1590 молодых непрофессиональных футболистов. По всей России в нынешнем сезоне соревнуется более 14,5 тыс. футбольных команд юношей и девушек.

Лучшие юные футболисты областного тура отправятся на объединенный всероссийские финалы турнира в Волгограде и Краснодаре.

Главный приз турнира для победителей в старшей возрастной группе – участие в международном футбольном лагере CОРА Coca-Cola в России, где ребята смогут представить страну на одноименном международном турнире юношеских команд.

Программа лагеря включает тренировки, семинары, игры, футбольные турниры и экскурсии. Наставниками юных футболистов станут известные спортивные тренеры и звезды мирового футбола. Победители средней возрастной группы смогут посетить товарищеский матчей с участием национальной сборной России.

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30 мая на кемеровском стадионе «Шахтер» состоятся финальные игры городского и областного этапов Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч – Кубок Coca-Cola».

 

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