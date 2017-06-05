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Гимнасты из РФ, Франции, Монголии и Казахстана соревновались в Ленинске

Опубликовано , 156 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © kemoblast.ru

В региональном центре подготовки по спортивной гимнастике 37-й раз прошёл международный турнир, посвящённый Дню защиты детей. Участие приняли более 100 спортсменов в возрасте 8-15 лет из России, Франции, Монголии и Казахстана.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, почётными гостями соревнований стали депутат Госдумы РФ Евгений Косяненко; ветеран спорта Кузбасса, ветеран Великой Отечественной войны Эрнест Иванов; представитель федерации спортивной гимнастики России Владимир Горшков; Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Евгений Подгорный; двукратный чемпион Европы по спортивной гимнастике Эмин Гарибов; заслуженный мастер спорта СССР по тяжёлой атлетике, чемпион альтернативных Олимпийских игр «Дружба-84» Виктор Солодов.

Гостей и участников турнира приветствовала двукратная Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Мария Филатова. Во время телемоста с напутственными словами к ним также обратились тренеры и гимнасты из Австралии, Франции и США.

По программе кандидатов в мастера спорта первое место заняла гостья из Франции Жюльет Ферандел, второе место заняла Анна Матвеенко из Ленинска-Кузнецкого, на третьем — спортсменка из Бийска Анна Ветрова.

По программе первого спортивного разряда «золото» взяла Валерия Биль из Новосибирска, на втором месте Валерия Спиридонова из Кемерова, третье место у спортсменки из Ленинска-Кузнецкого Евгении Устюжаниной.

По программе второго спортивного разряда сильнейшей стала Анна Морозова (Ленинск-Кузнецкий), «серебро» у спортсменки из Новосибирска Варвары Сидоровой, «бронза» у Марины Лихачевой из Бийска.

В соревнованиях в многоборье среди юношей места распределились следующим образом: по программе кандидатов в мастера спорта первое место занял Иван Гергет, второе место завоевал Андрей Мельников (оба из Ленинска-Кузнецкого), третье место у Романа Зинченко из Бийска.

По программе первого спортивного разряда на первом месте оказался Роман Маменов из Павлодара (Казахстан), второе место у Евгения Васькина (Кемерово), бронзовым призёром стал Егор Каюшкин из Бийска.

По программе второго спортивного разряда на первом месте Артём Сметанин из Новосибирска, второе место у Романа Битюкова из Ленинска-Кузнецкого, третье место занял Семён Кулагин (Новосибирск).

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В региональном центре подготовки по спортивной гимнастике 37-й раз прошёл международный турнир, посвящённый Дню защиты детей. Участие приняли более 100 спортсменов в возрасте 8-15 лет из России, Франции, Монголии и Казахстана.

 

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