Российский ультрамарафонец пробежит 230 км из Кемерова в Новокузнецк

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Уроженец Новокузнецка Дмитрий Ерохин пробежит по Кузбассу 230 километров. Ультрамарафон он посвятит 399-летию родного города.
Ерохин прилетит в Кемерово 27 июня. После двухдневной организационной подготовки он стартует 29 июня от Главпочтамта на площади Советов. Маршрут пройдёт по шоссе из Кемерова в Новокузнецк.
Каждый день ему придётся пробегать 50-70 километров.
По пути он остановится на ночёвки в Ленинске-Кузнецком и Прокопьевске. Дмитрий финиширует у Новокузнецкого почтамта 2 июля — в День города.
Дмитрий Ерохин живёт в Москве. В настоящее время он восстанавливается после марафона на Эвересте, в котором принял участие 29 мая.
После Новокузнецка он планирует отправиться на Сахалин. Там он первым в мире попытается пробежать остров с севера на юг — тысячу километров за 15 дней.
Бегать многодневные марафоны уроженец Новокузнецка начал с 2014 года. Наиболее он известен по забегу в 1,5 тыс. километров из Москвы в Сочи в честь зимних Олимпийских игр.
Дмитрий Ерохин родился 1 ноября 1979 года, российский ультрамарафонец и трейлраннер, функционер любительского спорта. Общественный деятель, популяризатор беговых видов спорта и здорового образа жизни. Член Русского географического общества.
Уроженец Новокузнецка Дмитрий Ерохин пробежит по Кузбассу 230 километров. Ультрамарафон он посвятит 399-летию родного города.