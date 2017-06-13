Российский ультрамарафонец пробежит 230 км из Кемерова в Новокузнецк

Уроженец Новокузнецка Дмитрий Ерохин пробежит по Кузбассу 230 километров. Ультрамарафон он посвятит 399-летию родного города.

Ерохин прилетит в Кемерово 27 июня. После двухдневной организационной подготовки он стартует 29 июня от Главпочтамта на площади Советов. Маршрут пройдёт по шоссе из Кемерова в Новокузнецк.

Каждый день ему придётся пробегать 50-70 километров.

По пути он остановится на ночёвки в Ленинске-Кузнецком и Прокопьевске. Дмитрий финиширует у Новокузнецкого почтамта 2 июля — в День города.

Дмитрий Ерохин живёт в Москве. В настоящее время он восстанавливается после марафона на Эвересте, в котором принял участие 29 мая.

После Новокузнецка он планирует отправиться на Сахалин. Там он первым в мире попытается пробежать остров с севера на юг — тысячу километров за 15 дней.

Бегать многодневные марафоны уроженец Новокузнецка начал с 2014 года. Наиболее он известен по забегу в 1,5 тыс. километров из Москвы в Сочи в честь зимних Олимпийских игр.

Дмитрий Ерохин родился 1 ноября 1979 года, российский ультрамарафонец и трейлраннер, функционер любительского спорта. Общественный деятель, популяризатор беговых видов спорта и здорового образа жизни. Член Русского географического общества.