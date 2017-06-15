Стартует чемпионат Сибири по водному туризму «Казыр-2017»

Чемпионат Сибирского федерального округа по спортивному туризму на водных дистанциях пройдёт в Кузнецком Алатау с15 июня по 18 июня.

Соревнования «Казыр-2017» состоятся на базе ООО «Белый камень» (граница с Республикой Хакасия), сообщает пресс-служба обладминистрации.

На дистанциях четвёртого класса по водному туризму за победу поборются представители Кемеровской, Новосибирской и Томской областей, Алтайского и Красноярского краев, республик Хакасия и Алтай. Заявки на участие подали 112 человек.

«Спортсмены-водники покажут мастерство в личном слаломе и в командной гонке, проявят умение ориентироваться на опасных участках, оказывать помощь членам команды с берега и соревноваться в спасательных работах на воде», — рассказали в пресс-службе.

Результаты лично-командного первенства будут подводиться как в женском, так и в мужском зачётах. В командной гонке соревнований чемпионата СФО результаты подведут по участию четырёх типов судов: каяк, байдарка, катамаран-2 и катамаран-4.

Победители и призёры получат кубки, медали и грамоты департамента молодёжной политики и спорта, памятные призы Федерации спортивного туризма Кемеровской области. Специальные призы также учредил глава Междуреченска Сергей Кислицин.