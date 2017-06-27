Воспитанник «Металлурга» Сергей Бобровский проведёт мастер-класс в Новокузнецке

Заслуженный мастер спорта России, двукратный обладатель «Везина Трофи», чемпион мира, голкипер клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский проведёт в Новокузнецке мастер-класс.

Мероприятие для юных воспитанников СДЮСШОР «Металлург» и других желающих пройдёт на Малой арене Центрального района Новокузнецка в ближайшую субботу, 1 июля, в 17:00.

Планируется, что ледовое тренировочное занятие под руководством воспитанника «Металлурга» Сергея Бобровского продлится два часа. За мастер-классом с трибуны сможет понаблюдать любой желающий — вход на мероприятие будет свободным.

Во время мастер-класса болельщики смогут приобрести на Малой арене сувенирную продукцию благотворительного фонда «Хоккей-НВКЗ», инициатором создания которого в своё время стал сам Сергей Бобровский. Деятельность фонда направлена на поддержку и развитие детско-юношеского хоккея в Новокузнецке.

По завершении мастер-класса Сергей Бобровский примет участие в автограф- и фотосессии с любителями хоккея.