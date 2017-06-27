Газеты и интернет
Радио
23°C, облачно
Войти на сайт

Воспитанник «Металлурга» Сергей Бобровский проведёт мастер-класс в Новокузнецке

Опубликовано , 84 просмотра
Автор текста Денис Васильев

Последние новости:

Фото © metallurg-nk.ru

Заслуженный мастер спорта России, двукратный обладатель «Везина Трофи», чемпион мира, голкипер клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский проведёт в Новокузнецке мастер-класс.

Мероприятие для юных воспитанников СДЮСШОР «Металлург» и других желающих пройдёт на Малой арене Центрального района Новокузнецка в ближайшую субботу, 1 июля, в 17:00.

Планируется, что ледовое тренировочное занятие под руководством воспитанника «Металлурга» Сергея Бобровского продлится два часа. За мастер-классом с трибуны сможет понаблюдать любой желающий — вход на мероприятие будет свободным.

Во время мастер-класса болельщики смогут приобрести на Малой арене сувенирную продукцию благотворительного фонда «Хоккей-НВКЗ», инициатором создания которого в своё время стал сам Сергей Бобровский. Деятельность фонда направлена на поддержку и развитие детско-юношеского хоккея в Новокузнецке.

По завершении мастер-класса Сергей Бобровский примет участие в автограф- и фотосессии с любителями хоккея.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/sport/90527.html

http://www.metallurg-nk.ru/club/news/1893/

Заслуженный мастер спорта России, двукратный обладатель «Везина Трофи», чемпион мира, голкипер клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский проведёт в Новокузнецке мастер-класс.

 

Яндекс.Новости

VSЁ42
VSЁ42

Житель Осинников ответит в суде за оскорбление полицейских

Lenta.ru
Lenta.ru

Тиньков назвал Дурова быдлом и публично стер Telegram с iPhone

VSЁ42
VSЁ42

Соцсети: в кемеровском водоеме обнаружили труп мужчины

VSЁ42
VSЁ42

В Кемерове на Притомском образовался автомобильный затор

kuzbass-today.ru
kuzbass-today.ru

Киселевчанин с ножом набросился на родственников ради тысячи рублей

РЕН-ТВ
РЕН-ТВ

В Новокузнецке скандалистка устроила перепалку с полицейским на глазах у собственного ребенка

Общество

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить