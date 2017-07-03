Кузбасские школьники оказались лучшими радиотелеграфистами

Школьники из Кемеровской области успешно выступили на всероссийских соревнованиях по скоростной радиотелеграфии.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, состязания проходили с 23 по 27 июня в Пензе.

В соревнованиях приняли участие более 200 детей и подростков – представители Алтайского и Краснодарского краев, Московской, Пензенской, Свердловской, Кемеровской областей и Санкт-Петербурга.

Кузбасс представили учащиеся областного центра детского (юношеского) технического творчества объединения «Радиоспорт» Екатерина Иванова, Данил Шестаков, Глеб Николаев, Ирина Кузнецова. Все они — кемеровчане.

По итогам соревнования кузбассовцы отмечены дипломами I, II и III степеней в личном зачёте. А по итогам соревнований заняли II командное место.