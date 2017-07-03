Кузбасские школьники оказались лучшими радиотелеграфистами

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Школьники из Кемеровской области успешно выступили на всероссийских соревнованиях по скоростной радиотелеграфии.
Как сообщает пресс-служба обладминистрации, состязания проходили с 23 по 27 июня в Пензе.
В соревнованиях приняли участие более 200 детей и подростков – представители Алтайского и Краснодарского краев, Московской, Пензенской, Свердловской, Кемеровской областей и Санкт-Петербурга.
Кузбасс представили учащиеся областного центра детского (юношеского) технического творчества объединения «Радиоспорт» Екатерина Иванова, Данил Шестаков, Глеб Николаев, Ирина Кузнецова. Все они — кемеровчане.
По итогам соревнования кузбассовцы отмечены дипломами I, II и III степеней в личном зачёте. А по итогам соревнований заняли II командное место.
Школьники из Кемеровской области успешно выступили на всероссийских соревнованиях по скоростной радиотелеграфии.