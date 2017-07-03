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Кузбасские школьники оказались лучшими радиотелеграфистами

Опубликовано , 81 просмотр
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © kemoblast.ru

Школьники из Кемеровской области успешно выступили на всероссийских соревнованиях по скоростной радиотелеграфии.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, состязания проходили с 23 по 27 июня в Пензе.

В соревнованиях приняли участие более 200 детей и подростков – представители Алтайского и Краснодарского краев, Московской, Пензенской, Свердловской, Кемеровской областей и Санкт-Петербурга.

Кузбасс представили учащиеся областного центра детского (юношеского) технического творчества объединения «Радиоспорт» Екатерина Иванова, Данил Шестаков, Глеб Николаев, Ирина Кузнецова. Все они — кемеровчане.

По итогам соревнования кузбассовцы отмечены дипломами I, II и III степеней в личном зачёте. А по итогам соревнований заняли II командное место.

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http://kemoblast.ru/uploads/2017/07/radiotelegrafiya-deti-768x1024.jpg

Школьники из Кемеровской области успешно выступили на всероссийских соревнованиях по скоростной радиотелеграфии.

 

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