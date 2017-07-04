В Кемеровской области появился первый мастер по конному спорту

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На чемпионате РФ по конному спорту кемеровчанка, первая в регионе, выполнила норматив мастера спорта.
Как сообщает пресс-служба обладминистрации, личный чемпионат России по выездке в группе А и В проходил с 29 июня по 2 июля в Москве на базе конноспортивного комплекса Maxima Park.
Кузбасс представляла единственная участница, воспитанница конно-спортивного клуба «Фелиция» Ирина Кучина.
Кандидат в мастера спорта выступала на семилетнем жеребце русской верховой породы по кличке Регтайм. Тренер — Максим Корнилов.
Ирина и Регтайм соревновались по группе В с произвольной программой под музыку (КЮР). По итогам выступления в абсолютном первенстве показан 12 результат из 52 участников.
«На этих соревнованиях Ирина выполнила норматив мастера спорта России. После официального присвоения разряда она станет первым мастером спорта в этом виде соревнований в Кемеровской области», — уточнили в пресс-службе.
На чемпионате РФ по конному спорту кемеровчанка, первая в регионе, выполнила норматив мастера спорта.