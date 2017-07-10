В турнире по кикбоксингу в Нью-Йорке примет участие прокопчанин

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В пятницу, 14 июля, в Нью-Йорке состоится престижное бойцовское шоу по правилам К-1 Glory 43, где выступит спортсмен из Прокопьевска Алексей Ульянов.
Об этом сообщается в официальной группе спортсмена в соцсети «ВКонтакте».
В полуфинале спортивного мероприятия спортсмен Алексей Ульянов встретится с бойцом из Грузии Гигой Чикадзе.
Соперник прокопчанина уже провёл семь боёв Glory, в пяти из которых одержал победу над противником.
Алексей Ульянов недавно тоже подписал контракт с Glory. Он уже успел провести бой против тайского спортсмена, но одержать победу не смог.
Спортсмен из Прокопьевска является мастером спорта России международного класса.
В пятницу, 14 июля, в Нью-Йорке состоится престижное бойцовское шоу по правилам К-1 Glory 43, где выступит спортсмен из Прокопьевска Алексей Ульянов.