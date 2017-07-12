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Беловчане успешно выступили на всероссийских соревнованиях по бочче

Опубликовано , 68 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © oktoberfestattheriver.com

Кубок России по игре бочче среди людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата проходили в спортивном комплексе «Муссон» в Севастополе.

Бочче — спортивная игра на точность, принадлежащая к семье игр с мячом, близкая к боулингу, петанку и боулзу. Считается паралимпийским видом спорта.

В соревнованиях принимали участие 70 спортсменов из 17 регионов страны, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Представители Кемеровской области Татьяна Маркинова и Артём Зиновьев из Белова заняли второе место в командном виде программы.

«Также в соревнованиях принимала участие ещё одна беловчанка Анна Шайдерова. У неё был четвёртый результат в индивидуальных видах программы. Спортсменов тренирует Светлана Сарапина», — уточнили в ведомстве.

По данным администрации Белова, в городе действуют две площадке для тренировки спортсменов по игре бочче, где созданы условия для занятий людей с ограниченными возможностями здоровья. Это зал в спорткомплексе посёлка Новый Городок, который действует с 2015 года, и спорткомплекс «Академия спорта», открытый в 2017 году.

Всего в настоящее время этим видом спорта занимаются 50 беловчан.

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Кубок России по игре бочче среди людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата проходили в спортивном комплексе «Муссон» в Севастополе.

 

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