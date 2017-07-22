Кузбасс установил новый рекорд России по массовой боксёрской тренировке

Кузбассовцы по-новому отличились в спорте, установив необычный для страны рекорд: одновременно в тренировке по боксу приняли участие сразу 5 тысяч человек.

Тренировка по боксу одновременно прошла в 11 городах России. В Кемерове на стадионе «Химик» спортивный флешмоб стал самым массовым.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, акция проводится в рамках Дня российского бокса, который в 2017 году будет отмечаться впервые, и посвящён 25-летию Федерации бокса России.

В Москве тренировка состоится сегодня, 22 июля, на Красной площади под руководством Олимпийских чемпионов Олега Саитова, Алексея Тищенко и Бориса Лазутина.

В кемеровской тренировке приняли участие заслуженный мастер спорта России по лёгкой атлетике, призёр чемпионатов Европы 2009 и 2011 годов, пятикратный победитель чемпионатов России Александр Деревягин, Олимпийский чемпион 1988 года в Сеуле по спортивной ходьбе на 50 км Вячеслав Иваненко, победитель Кубка мира по марафону в 1991 году в Лондоне Яков Толстиков и другие именитые спортсмены.

Разминку провёл российский боксёр, чемпион летних Олимпийских игр 2004 года, обладатель серебряной медали Олимпиады 2000 года, чемпион Европы 2004 года, заслуженный мастер спорта России Гайдарбек Гайдарбеков.

Мероприятие проходит под эгидой «Мировых рекордов Гиннеса», чьи представители фиксировали рекорд в номинации «Самая массовая тренировка по боксу».

Организаторы в Кемерове — «Кузбасская медиагруппа» при поддержке администрации Кемеровской области и ХК «Сибирский деловой союз».