Кемеровская пловчиха выиграла Сурдолимпийские игры

Кемеровчанка Алёна Алексеева успешно выступила на Сурдолимпийских играх, проходящих в Турции. В финальном заплыве на 100 метров баттерфляем она завоевала золото.

Однако на этом список достижений Алексеевой не закончился: в эстафете 4×100 метров она вместе с другими российскими пловчихами принесла ещё одну золотую медаль в копилку сборной, сообщили в администрации Кемеровской области. Третье золото покорилось кемеровчанке в смешанной комбинированной эстафете, в которой российская команда установила мировой рекорд — 4:07.20.

Напомним, что Сурдолимпийские игры проводятся раз в четыре года, в них принимают участие спортсмены с нарушениями слуха.