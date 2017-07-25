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Кемеровская пловчиха выиграла Сурдолимпийские игры

Опубликовано , 65 просмотров
Автор текста Кира Довлатова , Газета Кемерова

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Фото © gazeta.a42.ru

Кемеровчанка Алёна Алексеева успешно выступила на Сурдолимпийских играх, проходящих в Турции. В финальном заплыве на 100 метров баттерфляем она завоевала золото.

Однако на этом список достижений Алексеевой не закончился: в эстафете 4×100 метров она вместе с другими российскими пловчихами принесла ещё одну золотую медаль в копилку сборной, сообщили в администрации Кемеровской области. Третье золото покорилось кемеровчанке в смешанной комбинированной эстафете, в которой российская команда установила мировой рекорд — 4:07.20.

Напомним, что Сурдолимпийские игры проводятся раз в четыре года, в них принимают участие спортсмены с нарушениями слуха.

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Кемеровчанка Алёна Алексеева успешно выступила на Сурдолимпийских играх, проходящих в Турции. В финальном заплыве на 100 метров баттерфляем она завоевала золото

 

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