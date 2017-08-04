Кемеровчане хотят построить в городе современный скейт-парк

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Житель Кемерова предложил построить в городе современный и удобный скейт-парк. Свою мысль он высказал в «Банке идей».
«Большинство людей катаются около Музыкального театра Кузбасса имени Боброва, так как там хорошее покрытие для скейтборда, освещение есть. А если там кататься ближе к вечеру или даже к ночи, то мешаем людям спать», — написал горожанин.
Кемеровчанин отметил, что возле стадиона «Химик» имеется парк, однако там покрытие не предназначено для катания на скейтах.
«Хотели бы, чтобы в нашем городе появился скейт-парк, в котором всё было, чтобы учиться кататься на скейте и прогрессировать. А также, чтобы мы не мешали на улице прохожим», — заключил молодой человек.
Житель Кемерова предложил построить в городе современный и удобный скейт-парк. Свою мысль он высказал в «Банке идей».