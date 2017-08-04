Кемеровчане хотят построить в городе современный скейт-парк

Житель Кемерова предложил построить в городе современный и удобный скейт-парк. Свою мысль он высказал в «Банке идей».

«Большинство людей катаются около Музыкального театра Кузбасса имени Боброва, так как там хорошее покрытие для скейтборда, освещение есть. А если там кататься ближе к вечеру или даже к ночи, то мешаем людям спать», — написал горожанин.

Кемеровчанин отметил, что возле стадиона «Химик» имеется парк, однако там покрытие не предназначено для катания на скейтах.