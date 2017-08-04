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Кемеровчане хотят построить в городе современный скейт-парк

Опубликовано , 59 просмотров
Автор текста Кристина Фёдорова, Газета Кемерова

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Фото © archvis.ru

Житель Кемерова предложил построить в городе современный и удобный скейт-парк. Свою мысль он высказал в «Банке идей».

«Большинство людей катаются около Музыкального театра Кузбасса имени Боброва, так как там хорошее покрытие для скейтборда, освещение есть. А если там кататься ближе к вечеру или даже к ночи, то мешаем людям спать», — написал горожанин.

Кемеровчанин отметил, что возле стадиона «Химик» имеется парк, однако там покрытие не предназначено для катания на скейтах.

«Хотели бы, чтобы в нашем городе появился скейт-парк, в котором всё было, чтобы учиться кататься на скейте и прогрессировать. А также, чтобы мы не мешали на улице прохожим», — заключил молодой человек.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/sport/91204.html

http://archvis.ru/Data/Projects/sko/gallery/sko_03-b.jpg

Житель Кемерова предложил построить в городе современный и удобный скейт-парк. Свою мысль он высказал в «Банке идей».

 

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