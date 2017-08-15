Кузбасская спортсменка-боксёр завоевала золото на международном турнире

Медалью высшей пробы завершился для спортсменки из Междуреченска Екатерины Дынник 35-й международный турнир по боксу The Golden glove of Vojvodina (AIBA), проходивший в сербской Суботице.

В этом престижном соревновании борьбу за медали вели почти 100 боксёров из 20 стран.

Как сообщает «Кузбасская медиагруппа», 13 августа в финальном бою в весовой категории до 64 килограммов Дынник одержала уверенную победу над соперницей из Болгарии Аслыхан Мехмедовой, которой месяц назад уступила в финале первенства Европы.

«Я к этим соревнованиям очень серьёзно готовилась, прибавила в каких-то элементах, в скорости, в технике. Было много эмоций, когда подняли мою руку», — рассказала Екатерина Дынник.

Кроме неё, копилку российской сборной золотыми медалями пополнили ещё пять спортсменок.

Соревнования в Сербии – этап подготовки к первенству мира по боксу, который пройдёт в ноябре в Индии.

Екатерина Дынник занимается боксом с 2010 года. Она трёхкратная победительница первенства Кемеровской области по женскому боксу среди юниорок и девушек, четырёхкратная победительница чемпионата и первенства СФО по женскому боксу, бронзовый призёр первенства России по боксу среди юниоров и девушек, победительница первенства России по боксу среди юниорок и девушек, бронзовый призёр первенства мира по боксу среди юниорок и девушек.

Поддержкой и развитием бокса в Кузбассе занимается ХК «Сибирский Деловой Союз».

В июле 2017 года ХК «СДС» выступила генеральным спонсором первого в истории Дня российского бокса в Москве, организацией мероприятия занималась «Кузбасская медиагруппа». В рамках праздника на Красной площади три тысячи человек установили рекорд Гиннесса по самой массовой открытой тренировке.

Затем там прошли профессиональные бои, где титул чемпиона мира WBC Silver завоевал кузбасский боксёр Миша Алоян. Накануне 15 тысяч человек в 15 регионах России провели массовые тренировки по случаю первого Дня российского бокса. Самым массовым мероприятие получилось в Кемерове: на стадионе «Химик» в боксёрскую стойку встали пять тысяч человек.

Совместно с администрацией Кемеровской области в мае 2017 года «СДС» принял решение о создании в регионе Центра бокса российского значения, который займётся профессиональной подготовкой боксёров, учебно-тренировочными сборами российских спортсменов, обучением судей.

Первым шагом в реализации стратегически важной задачи стало проведение вечера бокса, организованного «Кузбасской медиагруппой»: 11 мая Кузбасс впервые принял серию боев по боксу по версиям WSB (¼ финала 7 сезона) и титульные бои по версии WBA.