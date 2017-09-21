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V международный турнир борцов «Шахтёрская слава» стартует в Кемерове

Опубликовано , 51 просмотр
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © kemoblast.ru

21-23 сентября в губернском центре спорта «Кузбасс» пятый раз пройдут престижные соревнования по вольной борьбе.

Накануне специалисты установили комплекс-шатёр с мультимедийным оборудованием, которое позволит всем желающим в режиме слайд-шоу ознакомиться с историей проведения четырёх турниров «Шахтёрской славы».

Ранее на аллее перед ГЦС «Кузбасс» открылась выставка с фотографиями самых зрелищных моментов этого турнира, подготовленная сотрудниками музея физической культуры и спорта Кузбасса. В экспозицию вошли фотографии, демонстрирующие зрелищность и красоту борцовских схваток, силу и характер спортсменов.

Сегодня участники прибывают в Кемерово, начинают работать мандатная и аккредитационная комиссии. Также в этот день состоятся совещание судей и представителей команд, взвешивание и жеребьевка участников.

Церемония открытия турнира пройдёт 22 сентября в 12:00 в ГЦС «Кузбасс».

Как сообщили в департаменте молодёжной политики и спорта, участие в турнире подтвердили более 20 команд из ближнего и дальнего зарубежья, в том числе сборные США, Канады, Китая, Монголии, Германии, Польши, Болгарии и другие.

Ожидается, что на кемеровском ковре поборются более 200 спортсменов.

Они будут оспаривать солидные призовые, а также медаль из чистого золота, которая достанется лучшему иностранному борцу. Лучший кузбасский борец по традиции получит специальный приз от губернатора — автомобиль Toyota.

Почётными гостями «Шахтёрской славы-2017» станут трёхкратные олимпийские чемпионы Александр Карелин и Артур Таймазов, двукратные олимпийские чемпионы Арсен Фадзаев и Сергей Белоглазов, олимпийские чемпионы Анатолий Белоглазов и Михаил Мамиашвили и многие другие известные спортсмены и общественные деятели.

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21-23 сентября в губернском центре спорта «Кузбасс» пятый раз пройдут престижные соревнования по вольной борьбе.

 

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