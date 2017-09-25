Кузбасский борец выиграл спецприз турнира «Шахтёрская слава-2017»

Борец из Кузбасса Остап Пасенок выиграл автомобиль – специальный приз V международного турнира по вольной борьбе среди мужчин «Шахтёрская слава».

Соревнования проходили с 21 по 23 сентября в губернском центре спорта «Кузбасс» Кемерова. Участие приняли около 200 спортсменов из 24 стран.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, церемонию открытия 22 сентября посетили первый заместитель губернатора Владимир Чернов, заместитель губернатора Елена Пахомова, член Совета Федерации Федерального собрания РФ, мастер спорта СССР по вольной борьбе, вице-президент федерации спортивной борьбы Кемеровской области, сопредседатель попечительского совета федерации спортивной борьбы области Александр Шишкин, депутат Госдумы РФ, президент областной федерации спортивной борьбы Александр Брыксин, мастер спорта СССР по вольной борьбе, председатель попечительского совета федерации спортивной борьбы области Константин Синцов.

В числе почётных гостей были и двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы и многократный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР по вольной борьбе, заслуженный мастер спорта Болгарии Сергей Белоглазов, олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, чемпион Европы, заслуженный мастер спорта СССР по вольной борьбе, заслуженный мастер спорта Болгарии Анатолий Белоглазов, заслуженный мастер спорта СССР по вольной борьбе, двукратный чемпион мира, чемпион Европы Виктор Алексеев.

Кузбасские борцы стали победителями и призёрами соревнований.

Первое место в весовой категории 125 кг занял мастер спорта России Остап Пасенок из Кемерова (тренер Александр Шиве). «Бронзу» в весовой категории 65 кг взял мастер спорта России Александр Захарушкин из Кемерова (тренер Владимир Захарушкин).

Главный приз от губернатора Амана Тулеева – автомобиль Toyota Corolla – получил борец сборной Кузбасса Остап Пасенок.

Лучшим иностранным спортсменом признан представитель Словакии, победитель в весовой категории до 70 кг Таймураз Салказанов. Ему вручили специальную награду – медаль весом 200 г из золота 585-й пробы.

Впервые в этом году на турнире вручили также спецпризы лучшему борцу греко-римского стиля и лучшему тренеру по греко-римской борьбе по итогам 2016—2017 годов.

Автомобили Toyota Camry получили новокузнечанин Виталий Щур и его тренер Владимир Кутчер.

Кроме того, от федерации спортивной борьбы области автомобиль Toyota Corolla получил один из лучших кузбасских тренеров по вольной борьбе Пётр Брайко.

Всем победителям и призёрам турнира вручили денежные призы.

За первое место – 100 тыс. рублей, за второе – 60 тыс. рублей, за третье — 30 тыс. рублей. Тренеры спортсменов-победителей получили по 30 тыс. рублей.